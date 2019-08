Corrientes infló el pecho contra Santa Fe

Corrientes necesitaba un triunfo para mantener sus aspiraciones de acceder a los cuartos de final del 85° Campeonato Argentino de Selecciones Mayores. Ayer en el juego Interzonal derrotó a Santa Fe por 89 a 73 en un partido disputado en el estadio Cincuentenario de Formosa y hoy a las 15 enfrentará por la tercera fecha de la Zona C a Tierra del Fuego para confirmar su clasificación.

Julian Morales, autor de 30 puntos fue el goleador correntino, Edgardo Torné anotó 12 tantos y también se destacaron en el goleo Agustín Insaurralde (9) y Jonathan Monzón (9). Por el lado de Santa Fe, Nicolas Solari anotó 19 y fue el máximo goleador de los derrotados.

Los primeros minutos se presentaron equilibrados y luego de un mejor comienzo santafesino (0-4), el seleccionado de Corrientes, con la presencia de Insaurralde, Torné y Aguirre, logró desbordar al rival y pasó al frente por 12 a 7 con 3 minutos por jugar.

Sin embargo, Aguirre se cargó de faltas (llegó a la tercera), lo que obligó al entrenador Juan Lopez Ríos a mover la banca. En los minutos finales, el equipo correntino trabajó bien el juego, con fuerte defensa, y pudo sostener la ventaja llevándose el parcial 21-17.

En el segundo cuarto Santa Fe volvió a tener predominio durante los primeros minutos y, de la mano de Bosch, pasó al frente 21-22. Lopez Ríos solicitó tiempo muerto para reacomodar a su equipo que, con el ingreso de Monzón, encontró una vía distinta de gol para volver a controlar el marcador, 30-25.

Pese a esto, el elenco santafesino acechaba en el score: Sacco (11) y Solari (6) daban la cara por Santa Fe, pero sobre el final Corrientes estuvo más fino y lo pudo cerrar para su lado, gracias a la efectividad desde la linea de Bonja, para establecer el 39-35 con que fueron al entretiempo.

Durante el tercer cuarto tras una conversión en la pintura de Torné y una bomba de Morales el conjunto correntino tomó la máxima distancia hasta el momento, de 44-35. Santa Fe abusaba del tiro externo sin efectividad, debido a la sólida defensa correntina. El juego se presentaba de ida y vuelta, con aciertos y errores repartidos, cuando Corrientes sufrió la baja de Aguirre por cinco faltas.

No obstante, sostenido en buenas defensas y salidas rápidas de contragolpe, el seleccionado correntino se disparó 51-38, promediando el tercer cuarto.

La muñeca de Solari (12) desde los 6.75 mantenía vivo al equipo santafesino, 56-49, con 3 minutos por jugar. Corrientes no perdió el orden y lo cerró favorablemente en 64-53.

El último capítulo se inauguró con bomba de Morales y una máxima de 67-53. Santa Fe se mostraba muy dependiente de la labor de Solari (16) que acertaba de larga distancia. La presencia anotadora de Morales (27) sumado al reloj, que fue convirtiéndose en un aliado, encaminaban al elenco de Corrientes, 79-64 con 5 minutos para el final. Ante esto, los dirigidos por López Ríos se adueñaron por completo del juego para redondear una valiosa victoria 89-73, que lo sostiene con chances de concretar su pase a cuartos de final.

Más temprano, Buenos Aires apabulló a Tierra del Fuego, 110-64, por la segunda fecha de la Zona C y se instaló en los cuartos de final. Hoy los bonaerenses jugarán el Interzonal contra Córdoba.

Ayer también se produjeron los siguientes resultados: Chaco 79 - Mendoza 68 (Interzonal); Entre Rios 77 -Santiago del Estero 70 (Zona A); al cierre de la jornada jugaban Córdoba contra Tucumán (Zona D) y Formosa frente a Misiones (Zona B).