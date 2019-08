Gallardo tiene a Pinola disponible para el juego de ida con Cerro

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tiene entre los concentrados y con el alta médica al zaguero Javier Pinola de cara al partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño, mañana en el Monumental a las 19.15.

Pinola, segundo marcador central, había sufrido una lesión en el bíceps femoral derecho en el partido de ida por octavos de la Libertadores ante Cruzeiro, el 23 de julio pasado, y se resintió la semana pasada al intentar volver a entrenar duro para poder jugar frente a Racing el sábado último.

Sin embargo, el zaguero apareció en la lista de concentrados y de este modo podría ir al banco de suplentes, pues la idea del entrenador es repetir el equipo que viene de golear a Racing por 6 a 1 por la Superliga.

De este modo, el once del Millonario formaría con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Borré.

Por otro lado, el otro cambio en la nómina de concentrados, es Paulo Díaz que ingresó a la lista de buena fe de la Copa Libertadores y podría debutar el fin de semana ante Talleres cuando los titulares descansen para jugar la revancha de los cuartos de final.

Asimismo, Leonardo Ponzio sigue con tareas diferenciadas por su lesión muscular y va a ser evaluado en la semana para determinar si tiene alguna chance de jugar el domingo por la Superliga ante Talleres y llegar con rodaje a la revancha en Paraguay.

Ponzio apenas pudo jugar un cuarto de hora ante Gimnasia de Mendoza en el arranque de la temporada y luego se resintió de la misma lesión, en el isquiotibial derecho, en el primer tiempo del partido revancha ante Cruzeiro el 30 de julio.

Por otro lado y pensando en el partido ante Talleres de la Superliga, el entrenador planea cuidar a todos los titulares para la revancha del jueves que viene y presentaría un equipo alternativo con los que no van a jugar el jueves en la ida ante Cerro.

Un probable equipo para ese encuentro sería con: Germán Lux; Elías López, Paulo Díaz, Pinola y Fabricio Angileri; Jorge Carrascal, Franco Zuculini, Cristian Ferreira y Benjamín Rollheiser; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.

El equipo se concentró ayer al mediodía en el hotel Hilton. Por la tarde desde las 16 horas el equipo se va a entrenar a puertas cerradas y hoy realizarán los trabajos con pelota parada, donde quedan confirmados los titulares.

En otro orden de cosas, la dirigencia de River habilitó la venta de entradas para los hinchas que no son socios luego de que tuvieran su oportunidad los abonados de “Tu lugar en el Monumental” y la comunidad “Somos River”.

Hasta que se agoten, los invitados podrán adquirir plateas laterales y plateas cabeceras en la página oficial del club y con tarjetas de crédito con precios que van desde los 1.900 a los 3.900 pesos.

Además, y en cuanto a la revancha, Cerro Porteño accedió a realizar una preventa de unos 2 mil lugares a 50 dólares en Argentina tras las quejas de River porque inicialmente iban a venderse solamente en Asunción del Paraguay.