El campo en Riachuelo

Durante cuatro jornadas a pleno en el predio ferial de Riachuelo, la Sociedad Rural de Corrientes vivió su gran fiesta, en la edición número 84 de su exposición anual, que este año estuvo potenciada por Expoagro, que de esta manera hizo pie en el Norte del país. Una gran muestra agropecuaria, con eventos para todos los gustos y donde el campo mostró el fruto de su trabajo al público de la ciudad.

La 84° Exposición Rural de Corrientes edición Expoagro Ganadera dejó un saldo positivo desde su inicio. El convenio entre la SRC y Exponenciar SA, la empresa que organiza Expoagro hace 13 años en la provincia de Buenos Aires, permitió tener un predio lleno de color, actividades vinculadas a todas las economías regionales, y potenciar los agronegocios en la región.

Como es habitual, los eventos más convocantes de las cuatro jornadas tuvieron que ver con la ganadería y la genética, tanto de bovinos como de equinos. La 18° Exposición Nacional Brahman, y las Exposiciones A de Braford y Brangus, le dieron a la Expo Rural de Corrientes un marco especial para los apasionados por las vacas. (ver aparte)

No obstante, la llegada de Expoagro a la Rural de Corrientes permitió tener exposiciones y seminarios con referentes de nivel nacional. El “Día Crea” tuvo a importantes expositores del movimiento de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), hablando de los temas que interesan al sector ganadero.

Por su parte, el Seminario de las Carnes congregó a referentes como Jorge Torelli (Ipcva), Roberto Domenech (Aviar) y Guillermo Proietto (porcinos), entre otros. Y el Panel Foresto-Industrial tuvo al director nacional de Promoción Foresto Industrial, Nicolás Laharrague, y a Marcos Pereda, coordinador de la Mesa Forestal que habitualmente encabeza el presidente Mauricio Macri.

“Esta expo para Corrientes es muy importante, dado que esta nueva sociedad augura una nueva posibilidad hacia el futuro de potenciar todo lo que es la producción de Corrientes, no solamente la ganadería, sino también la foresto industria, la producción arrocera, y que no se quede en la provincia”, consideró Maximiliano Mantilla, presidente de la SRC.

Por el lado de Exponenciar SA, su presidente Alberto Marina, se refirió a la alianza estratégica con la SRC. “Es un honor ser parte de este evento, hace un año que comenzamos a conversar con la SRC, y encontramos un equipo de dirigentes y productores que alternan la conducción y se mantienen con una visión y valores constantes”, y agregó: “Nos llamó la atención que era un ecosistema con una visión común de largo plazo, y eso para nosotros fue determinante. Estaban todas las condiciones para venir, nos asociamos y vivimos la expo con mucha alegría y compromiso”.

El convenio con la empresa nacional también permitió tener importantes marcas vinculadas al campo en el predio ferial. Maquinaria, automotrices, laboratorios, implementos rurales, y todos los insumos para el campo, en un espacio de agronegocios que se complementó muy bien. Y el balance de los empresarios expositores fue positivo.

Para Esteban Maiquez, socio de El Impenetrable, “el NEA es la región de mayor potencial del país, la frontera agrícola nos viene empujando la ganadería hacia el Norte y por ende, hay muchos campos”.

Para Ximena Castellani, gerente de Marketing y Comunicación de Jac Motors, “Corrientes es la tercera provincia más importante de Argentina en materia de ganadería, todo lo que tiene que ver con explotar el campo que es parte del activo argentino. Tenemos productos muy competitivos tanto para el campo como para la ciudad”. Por otro lado, Castellani resaltó: “La expo nos sirvió para iniciar tratativas con diferentes cooperativas y asociaciones de cara al futuro para poder hacer algún tipo de alianza estratégica conociendo más sus necesidades y viendo de qué forma satisfacerlas con nuestro line up”.

En ese sentido Marcelo Da Silva Braun de Agro Chaco, concesionario oficial de Massey Ferguson, contó que “la región del NEA se caracteriza por los tractores pequeños debido a la calidad de los cultivos. Hay productores de tomate, morrón, yerba mate y citricultores que utilizan tractores de 80 hp”. Pensando en este momento de inestabilidad económica y financiera la empresa estrenó en Expoagro Corrientes un plan de financiación para todos los modelos de tractores de Massey Ferguson.

Si bien desde Expoagro no arrojaron cifras sobre los negocios concretados durante la exposición de Riachuelo –sí lo suelen hacer en la edición de Buenos Aires-, desde la SRC y la empresa comercializadora de la muestra se mostraron muy conformes con el desarrollo y también con el resultado de lo que fue un fin de semana a puro campo en el predio ferial de la rural correntina.