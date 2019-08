Asumió el nuevo diputado radical Darío Bottero

La Cámara de Diputados sesionó ayer y prestó juramento como legislador Darío Oscar Bottero, quien reemplazará a Adán Gaya, actual ministro de Desarrollo Social. Bottero ocupará la banca hasta el 10 de diciembre.

Fue lo más destacado de la sesión de la Cámara baja. El nuevo legislador es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en 1982; tiene 59 años y se inició en la actividad política en 1981, cuando se afilió a la Unión Cívica Radical (UCR).

El encuentro parlamentario de la fecha fue el primero de Bottero, quien integrará las mismas comisiones donde estaba Gaya, es decir: Asuntos Municipales, Derechos Humanos, Políticas Sociales, y Bicameral Revisora de Cuentas. El legislador dijo a El Litoral: “El gobernador Gustavo Valdés me llamó la semana pasada; quería que asuma el miércoles pasado, pero le pedí una semana para acomodar mis cosas. Me gustaría reunirme con él”.

“Ya hablé con todos mis pares. Me sorprendió lo sucedido. Le pregunté al Gobernador si era necesario, él me dijo que era absolutamente necesario. Lo tomo como un compromiso ciudadano”, agregó. Insistió en que “no” tiene “vocación de poder” y aseguró que “le gustaría hacer muchas cosas de acá al 10 de diciembre”.

Bottero es ruralista y además pertenece al sector de las pymes correntinas. “Tengo un proyecto trabajado hace muchos años, la ley de creación del programa de lucha contra la hidatidosis (una enfermedad producida por un parásito que se llama Echinococcus granulosus y que transmite el perro a través de su materia fecal), creo es fundamentalmente necesario”, anticipó el legislador curuzucuateño.