Combustibles: dentro de la incertidumbre del sector realizarán controles de precios

La semana pasada el Gobierno de la Nación decidió a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 566/2019 determinó el “congelamiento” de los precios de los combustibles de todo el país a raíz de la devaluación y como paliativo a la crisis económica desatada, y desde el Gobierno de la Provincia decidieron llevar a cabo una serie de controles sobre los costos en las bocas de expendio de la ciudad. La Secretaría de Comercio provincial solicitó a las estaciones de servicio local que informe los valores vigentes hasta el 9 de agosto, fecha a partir de la cual no puede haber modificaciones en los surtidores, para llevar a cabo el seguimiento durante los 90 días de vigencia de la medida nacional en cumplimiento con las reglamentaciones de defensa al consumidor.

Mientras se encuentra en vigencia el tope de valores para los hidrocarburos, el Gobierno de la Nación continúa con sus rondas de diálogo junto a las petroleras con el fin de poder avanzar con medidas que beneficien a la cadena de producción hidrocarburífera y que no se produzcan inconvenientes en el abastecimiento ni la comercialización.

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Comercio, iniciará los controles de precios en las estaciones de servicio de la ciudad con el objetivo de que se cumpla con la medida de congelamiento dispuesta por el Gobierno de la Nación. “Dimos instrucciones a nuestros agentes para que mediante una nota soliciten a las estaciones de servicio de la ciudad que informen en un plazo de 48 horas los precios de los combustibles que se encontraban vigentes hasta el 9 de julio, para de esa manera iniciar con los controles de precios en el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional”, explicó en diálogo con El Litoral el secretario de Comercio de la Provincia, Juan José Ahmar.

La medida nacional estará vigente durante tres meses y en el caso de que las estaciones de servicio incumplan con el congelamiento o no quieran precisar datos al Gobierno Provincial, podrían recibir sanciones en el marco de la ley de defensa al consumidor. “La intención es que mediante la información que nos brinden, poder llevar a cabo controles periódicos durante los próximos 90 días y de esa manera hacer efectivo el cumplimiento de la ley de defensa al consumidor y evitar prácticas abusivas. De igual manera, en estos primeros días las estaciones de servicio respondieron con buena predisposición a nuestro pedido y brindaron la información de sus precios vigentes”, señaló Ahmar.

Por otro lado, desde las estaciones de servicio locales señalaron anteriormente que más allá del congelamiento de los precios de los combustibles, el sector hidrocarburífero atraviesa por una actualidad incierta en cuanto al incremento de los costos operativos, que se encuentran dolarizados, la merma en la demanda del mercado minorista y la implementación de cupos para algunos de los productos que las petroleras comenzaron a implementar luego de la devaluación registrada el 12 de agosto. A su vez, indicaron que la rentabilidad se encuentra afectada negativamente.