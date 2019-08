En la provincia hay más de 45 municipios saludables y otros próximos a sumarse

En Casa de Gobierno, se realizó ayer el Encuentro sobre Derechos de la Niñez: Acceso a la Asignación Universal por Hijo en el marco del programa “Ciudades, municipios y comunidades saludables”. Al respecto, explicaron que el programa funciona como anclaje local de la cobertura universal de salud, trabajando con municipios en la intervención sobre las problemáticas complejas que afectan a la población, a través de políticas públicas eficaces y sustentables.

“El objetivo común es abordar todo lo que tenga que ver con la salud desde la mirada del Municipio, pero por supuesto con el acompañamiento de Nación y Provincia, poniendo un acento especial en las variables a las que habitualmente el Estado no mira con importancia. Este programa permite a los municipios y a las ONG, encontrar el medio y el ambiente para poder desarrollar proyectos en ese aspecto, los cuales se pueden financiar”, dijo el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo.

En este marco, recordó que el programa brinda “herramientas importantes a las comunas para gestionar estas otras variables que tienen que ver con la salud”. En este sentido, recordó que hay “salas de situación” que “ya la tenemos desarrolladas en 6 municipios: la misma se trata de un espacio donde se analiza y evalúa de manera permanente la información sanitaria de la comunidad”.

Por su parte, la funcionaria nacional del Programa de Municipios y Comunidades Saludables, Rosario Barrenechea, detalló resultados concretos en la provincia.

Actualmente son 49 los municipios de la provincia que se sumaron a Municipios Saludables, siendo 37 titulares y 12 adherentes; a la vez que son 5 los que van camino a ser responsables, 6 las Salas de Situación, 7 los Análisis de Situación de Salud. Está en marcha un Proyecto de Promoción de la Salud y 3 se encuentran en la etapa de evaluación y presentación.

Cabe destacar que un Municipio Saludable es aquel que obtuvo resultados en la modificación de los factores que determinan y condicionan negativamente la situación de salud colectiva en cada uno de los cuatro campos de los determinantes y condicionantes: sistema y servicios de salud, salud ambiental, factores socioeconómicos y modos de vida, para la reducción de las brechas de inequidad en salud.

En representación de la Red Integral de Protección Social, Estefanía Matas, sostuvo que “se trabaja fuerte junto a la Anses a fin extender el alcance de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a todos los niños y niñas que aún no accedieron a ese derecho”.

“Para ello contamos con instrumentos de identificación de hogares en condiciones de pobreza extrema para incorporar al cobro de la Asignación Universal por Hijo a niños que aún no la perciben”, expresó. Agregó que “se implementa con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”.

Vale recordar que la importancia y la estrategia de Municipios Saludables es “unir esfuerzos en la generación de facilidades en el acceso a servicios de salud integrales, oportunos, y de calidad y, en la construcción de entornos saludables respetando las características étnicas, etarias, de género y sociales, factores condicionantes y determinantes que impactan de forma positiva o negativa en el estado de salud de las personas”.