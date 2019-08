Monte Caseros: el grupo “Madres del Dolor” acondicionó la segunda habitación arancelada del Hospital Samuel Robinson

Mujeres que integran el grupo “Madres del Dolor” entregaron ayer al director del Hospital Samuel W. Robinson en Monte Caseros, la pieza Nº 2 (habitación arancelada) completamente restaurada.

“Convertimos el dolor en amor”, expresó Susana Mela, miembro y fundadora del grupo “Madres del Dolor”, quien indicó que “si bien es cierto que hoy la pieza está en óptimas condiciones por todo este grupo que está hoy, le debemos a la gente del pueblo, Monte Caseros es muy solidario y es impresionante la ayuda que hemos tenido, no solamente cuando íbamos y los convocábamos para que se sumen a este proyecto, sino también personas que se enteraban, se acercaban a nosotras para realizar una donación”. También destacó la colaboración “del Municipio, en la persona del intendente, Miguel Olivieri, quien no dudó un instante en darnos la mano. Todo lo demás que fue comprado lo hemos hecho con donaciones de la comunidad”, agregó.

Por su parte, el director del hospital, Juan Esteban Meneses, fue quien recibió la obra finalizada con las instalaciones acondicionadas y además de agradecer lo efectuado, expresó: “Esto es un contagio que se está dando en la comunidad por ello lo hacemos público, lo mostramos para que todos estén informados y vean que las cosas se pueden hacer si entre todos colaboramos un poquito, podemos mejorar esta institución que tiene más de cien años”.

La pieza conocida como “Número 2” se suma como la segunda habitación arancelada; antiguamente este espacio era utilizado por médicos residentes, según publicó Monte Caseros On Line. Sobre esto último, Meneses manifestó que “desde que asumí estoy haciendo una remodelación. Inicialmente trasladé a los médicos a una sala de residencia que queda en otro sector del hospital y esto la idea era recuperar y hacer otra sala arancelada donde poder brindar buena calidad y confort”. En tanto, aclaró que “esta habitación es para toda la comunidad, no hacemos diferencias sólo que aquella persona que tiene una obra social y puede colaborar o ayudar le ofrecemos estas cosas también”.