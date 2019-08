Virasoro firmó acuerdo con ciudad brasileña para trabajar en tecnología y producción yerbatera

El Municipio de Gobernador Virasoro firmó un protocolo de hermanamiento de ciudades con São Mateus do Sul, estado de Paraná, Brasil, con el objetivo de propiciar intercambios en producción, más precisamente en cultivos de yerba; e incluye trabajos en cultura, educación y tecnología. Además de un vínculo entre ambos gobiernos, se generarán acuerdos entre empresas y escuelas.

Como parte de la visita, la comitiva de funcionarios encabezada por el intendente Emiliano Fernández, conoció la empresa familiar yerbatera La Varonesa y la empresa agrotecnológica Innova Mate, de Ton Lugarini, para conocer las formas de trabajo. En tanto que ya se programó para el 4 de noviembre próximo la visita de un grupo de empresarios yerbateros de São Mateus do Sul a nuestra ciudad.

La firma del hermanamiento pretende que tanto el Concejo Deliberante de ambas ciudades como las legislaturas de Corrientes y del estado de Paraná, aprueben normativas que respalden este acuerdo para generar acciones concretas.

El prefecto de São Mateus do Sul destacó la importancia del cooperativismo y la trayectoria que tiene Virasoro, que es beneficioso para toda la región y lo positivo que sería implementar este modelo en la ciudad brasileña.