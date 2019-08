Se confirmó el desgarro de Mauro Zárate

El delantero de Boca Juniors, Mauro Zárate, sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha que lo marginará de la revancha de cuartos de final ante la Liga de Quito, de Ecuador, y del superclásico ante River Plate de la quinta fecha de la Superliga.

Zárate, que debió ser reemplazado a los 19 minutos del primer tiempo del choque ante la Liga de Quito que el “xeneize” ganó por 3-0, se sometió esta mañana a estudios médicos que confirmaron que padece un desgarro en el sóleo de la pierna derecha que lo mantendrá inactivo por, al menos, veinte días.

De esta manera, el ex Vélez Sarsfield se perderá la revancha del próximo miércoles ante Liga de Quito, de Ecuador, y el superclásico ante River Plate de la quinta fecha de la Superliga que se jugará el domingo 1 de septiembre en el estadio Monumental de Núñez.

“Por un momento pensé que era más grave”, admitió Zárate en una rueda de prensa que brindó a la salida de la clínica porteña donde se realizó la resonancia magnética.

El propio jugador confirmó que no llegará al partido contra River, pero admitió que le gustaría cruzarse con el equipo dirigido por Marcelo Gallardo en una eventual semifinal de Copa Libertadores. “Sería lindo pero que toque el que toque”, manifestó el atacante que no tuvo minutos en las finales de la última edición de la Libertadores.

El plantel de Boca Juniors volvió ayer al país, luego del gran triunfo ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El ex Vélez llegó con una venda en la pierna y, al caminar, mostró señales elocuentes de sus molestias físicas y se retiró del aeropuerto en un automóvil para ir directamente al centro médico.

El DT de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, les dio el día libre a sus jugadores tras la gran victoria 3-0 sobre la Liga de Quito, resultado que le permitió poner un pie en las semifinales de la Copa Libertadores.

El plantel volverá a trabajar hoy desde las 9.30 en Casa Amarilla de cara al choque del domingo como visitante de Banfield, por la cuarta fecha de la Superliga.