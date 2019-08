Valdés reúne a intendentes radicales para bajar línea de cara a la campaña 27-O

El gobernador Gustavo Valdés reunirá hoy a todos los intendentes radicales, a las 10, en Ituzaingó. El mandatario bajará línea de cara a la campaña electoral para las elecciones del 27 de octubre.

La idea es que el Gobernador explique a los intendentes las novedades a nivel nacional. También les comunicará a los jefes comunales las medidas que se tomarán de cara al impacto por la quita del IVA (ver más en página 5).

El miércoles, funcionarios nacionales se reunieron con los radicales para afinar el trabajo distrito por distrito, al tiempo que el nuevo encuentro ofició de contención política a los socios del oficialismo, por los ánimos golpeados que dejaron las elecciones.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibieron al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; al de Corrientes, Gustavo Valdés; al jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri; al jefe del interbloque oficialista en el Senado, Luis Naidenoff; al senador Angel Rozas y al diputado José Cano.

El objetivo del encuentro fue el de “comenzar a reorganizar la campaña en las provincias”. La UCR tendrá la misión de perseguir un doble objetivo: sostener la épica para dar la difícil pelea por el balotaje presidencial, y, sobre todo, retener distritos y asegurar la performance de las listas de legisladores nacionales. Es decir, defender los bloques legislativos, se gane o se pierda en octubre.

“Nadie trabaja para otra cosa que no sea ganar. Porque si uno pierde, pero no trabajó para ganar, nos va a ir peor”, resumieron.

Los radicales pretenden comandar la campaña en los territorios que gobiernan o donde encabezan las listas. Buscan que el proselitismo no esté centrado únicamente en “plebiscitar la gestión de Macri” sino también en exaltar las figuras de todos los candidatos. “Hay que lograr una convergencia de las campañas”, dijo un colaborador del radicalismo.

Los radicales tuvieron un encuentro en el comité nacional para hacer un análisis territorial de la elección y encarar un trabajo de campaña, distrito por distrito. Estudiaron las listas de candidatos a legisladores para ver quiénes tienen un ingreso asegurado (si se sostiene el caudal electoral de las Paso) y qué candidatos están en una “zona de riesgo” y podrían quedar afuera del Congreso.

“Se busca tener una mejor coordinación para trabajar distrito por distrito”, señalaron.

“Hay que analizar dónde se puede crecer, fortalecer el trabajo territorial (qué es lo que más faltó) mejorar la fiscalización y empujar las listas al Congreso", agregó.

Los radicales reivindicaron, en las últimas horas, la creación de la Mesa de Acción Política que Mauricio Macri inauguró el lunes en Olivos junto con la Coalición Cívica. La UCR le reclamó al Gobierno que se elaboren más medidas y propuestas de gestión, para de ese modo reforzar la campaña. Aunque cada territorio tendrá sus particularidades, tras el encuentro, los radicales rechazaron que exista libertad de acción y hablaron de “coordinación” en todo el país.

Desde el Gobierno consideraron “lógico” que proliferen los encuentros políticos tras las Paso. “Que haya más frecuencia de las mesas políticas es bueno para sostener la buena energía . Tiene sentido el alineamiento político porque venimos de una derrota electoral”, señalaron cerca de Peña.