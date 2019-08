Boca Unidos sumó un triunfo frente a San Martín en su preparación

Una buena prueba de fútbol concretó ayer Boca Unidos en el complejo Leoncio Benítez de la capital correntina, donde le ganó a San Martín de Formosa por 1 a 0 con gol de Matías Espíndola como parte de su preparación para los próximos compromisos oficiales, Copa Argentina y Torneo Federal A.

Durante los 70 minutos disputados, el equipo correntino mostró una considerable mejoría respecto a los anteriores partidos amistosos. Con la presencia como titular de Cristian Núñez, en lugar de José Vizcarra, Boca Unidos ganó en presencia ofensiva, generó varias situaciones de gol aunque la conquista llegó en los pies de un defensor.

El entrenador Daniel Teglia siguió con las variantes en el equipo titular, buscando siempre optimizar el funcionamiento colectivo con cambios de protagonistas.

En la víspera, también estuvo desde el inicio el volante Gabriel Morales, pasando Ariel Morales a la línea defensiva dejando el equipo principal Rolando Ricardone.

Así, Boca Unidos formó con José Aquino; Espíndola, Ariel Morales, Ronald Huth y Leonardo Baroni; Martín Ojeda y Martín Fabro; Antonio Medina, Rodrigo Migone y Gabriel Morales, y Núñez.

Durante los primeros 35 minutos, el marcador quedó en cero, pero ya Boca Unidos mostró una leve supremacía en la mitad de la cancha y llevó peligro hacia el arco visitante.

En el complemento (otros 35 minutos), el local acentuó su dominio con mucha presión defensiva, buena circulación de la pelota entre los volantes y con Núñez haciendo jugar a sus compañeros.

El único gol del cotejo llegó a los 20 minutos, cuando Huth cortó un pase en tres cuartos de cancha, metió la asistencia para el ingreso por el sector derecho de Espíndola que definió con un remate cruzado.

Previamente, jugaron los equipos suplentes de Boca Unidos y San Martín con triunfo de los formoseños por 4 a 1 después de 70 minutos.

El conjunto local salió al campo de juego con Cristian Martínez; Fabio Godoy, Ricardone, Fernando Alloco y Alejandro Leani; Francisco Sosa Ugolini y Gerardo Maciel; Leonel Niz, Raúl Benítez y Miguel Pabón; y Vizcarra.

Después tuvieron la oportunidad de ingresar Ignacio Valsangiácomo, Lucas Galatti y Facundo Bianchetti.

Para Boca Unidos fue el cierre de otra semana de trabajo y por el momento no se confirmaron nuevos amistosos antes de presentarse en Salta por la Copa Argentina.

En el marco del certamen nacional, el próximo 4 de septiembre el equipo correntino se medirá con Atlético Tucumán en uno de los cruces de 16avos de final.

Mientras que el debut en el Torneo Federal 2019/2020 será hasta el momento el domingo 8, cuando visite a Chaco For Ever por la segunda fecha.