Corrientes tiene su primer cruce a Paraguay y aseguran que mejorará la economía

La provincia de Corrientes tiene desde hoy su primer paso fronterizo con Paraguay. Aseguran que mejorará la economía y generará más oportunidades para la gente.

“Aún recuerdo el almuerzo en el que el gobernador Valdés me planteó esta necesidad. Corrientes no tenía un cruce a Paraguay, una cosa increíble”, contó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

“El objetivo es que se genere oportunidad para la gente, esto va a generar más comercio, más actividad económica. Evitará el costo de hacer viajes más largos, va a descomprimir el paso de Posadas-Encarnación. Los beneficios son múltiples y lo que demuestra es que muchas cosas tardan en llegar, pero se van resolviendo”, aseguró a El Litoral el funcionario nacional.

Insistió en que se potenciará la conectividad y recordó que en breve se pondrá en funcionamiento el servicio estatal de transporte urbano en la zona.

Serán 28 frecuencias semanales, 14 por lado (Paraguay-Argentina).

“Apuntamos a que en tres semanas comience a funcionar el servicio. Del lado argentino vamos a hacer un sistema de llamado de interés de las empresas que quieran brindar este servicio”, anticipó Dietrich.

“La habilitación del paso fronterizo sobre el coronamiento de la represa Yacyretá, que permitirá una conexión directa entre las ciudades de Ayolas e Ituzaingó, significará una dinamización de la economía, el comercio y el intercambio cultural de la zona”, destacó el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos.

En tanto, el director ejecutivo de la EBY por Argentina, Martín Groeing, destacó “el empuje de ambos presidentes y gobernadores para la concreción de este anhelo”.

“Creamos un protocolo que nos da la seguridad de poder habilitar el paso”, explicó y agregó: “La seguridad estará a cargo de la EBY y se instalarán cámaras y radares”.

“El paso restringido es por una cuestión de seguridad. No es conveniente que por la noche anden circulando vehículos. Además es un paso que será interrumpible en cualquier momento porque es un paso de la Central, en épocas hay que hacer mantenimiento con grúas y estará cortado, ese era el impedimento por el que no se habilitaba”, detalló.

En tanto, el intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, explicó: “Lo más importante de todo es la integración. Las regiones nos van a dar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos. Acá había un montón de barreras y esas barreras hoy cayeron”.

“Hubo decisión política, Tal vez la gente no lo perciba en el primer impacto, pero los ciudadanos de Ituzaingó y Ayolas teníamos esta deuda pendiente. Necesitábamos resolver la cuestión del paso por las familias que están de un lado y del otro, por la relación cultural. Ahora hay que diseñar una región productiva con el apoyo de los intendentes y ese es el desafío de aquí en más”, destacó.