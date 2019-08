Crespo: “Estoy muy bien acá y mi idea es continuar”

El entrenador de Banfield, Hernán Crespo, aseguró ayer que está “muy bien” en el club y que su idea es continuar en el cargo.

“Yo estoy muy bien acá, muy feliz, me tratan muy bien. Mi idea es continuar acá. Que haya gente que le gusta lo que hago me pone contento, pero estoy focalizado en Banfield solamente”, señaló Crespo sobre el presunto interés de la Federación Boliviana de Fútbol por contratarlo.

Crespo asumió en Banfield a comienzos de 2019, pero hasta el momento los resultados no lo acompañaron. El Taladro reúne tres puntos en la actual Superliga tras una victoria y dos derrotas.

El ex goleador de River también se refirió al duelo del próximo domingo ante Boca en el Florencio Sola por la cuarta fecha de la Superliga.

“Boca tiene jugadores de una categoría enorme. No hay que permitir que jueguen, que tengan el menor tiempo posible la pelota y tratar de tenerla nosotros y que ellos corran”, indicó el ex Inter y Milan de Italia.