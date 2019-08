El Frente Docente volverá a reunirse para buscar mejoras

El arco sindical docente reiteró el pedido de audiencia con el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini por mejoras salariales y ahora evaluarán los pasos a seguir. Además, solicita la reactivación de la mesa laboral que mantenían con funcionarios del Ministerio de Educación.

Esta semana se volverá a reunir el Frente Gremial Docente de la Provincia para evaluar qué pasos van a seguir, luego de un segundo pedido de audiencia presentado ante el Ministerio de Hacienda que no obtuvo respuesta. Luego del impacto en los precios de la devaluación de la moneda nacional, el Gobierno de la Provincia anunció medidas de mejora salarial.

Uno de los sectores fue el docente, para el cual se decidió, a partir de septiembre, un aumento de 200 pesos al básico; incorporar 200 pesos al Fondo Compensador Docente Provincial, siguiendo criterios de Fonid. En octubre, en tanto, se sumarán 380 pesos de blanqueo. Y se incrementará 600 pesos al Fondo Compensador local.

Sin embargo, desde el arco sindical consideraron fundamental avanzar con nuevas conversaciones, en función de lo firmado en el acta de compromiso en marzo. “Las conversaciones se deben mantener abiertas. Continuar con el trabajo conjunto”, dijo a El Litoral el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), José Gea.

“Estas conversaciones están establecidas en el acta”, dijo el gremialista, ya que se consideró revisar puntos si se modificaban las condiciones macroeconómicas en el país. El lunes poselecciones, el peso argentino se devaluó un 20 por ciento.

Acdp, Amet, UDA, MUD y Sadop son los gremios que están reorganizando los pasos a seguir. Sus representantes, habían firmado un acuerdo salarial a principios de año con la posibilidad de revisar, carta que esperan poner en marcha. En tanto, Suteco, no fue convocado a la mesa de negociaciones el año pasado, ni en este, motivo por el cual, ha realizado diversas presentaciones ante las autoridades del Ministerio.

Por otra parte, también están en carpeta nuevos encuentros en el marco de la mesa laboral docente, que se realiza con funcionarios de la cartera educativa provincial. “Tuvimos reuniones con Educación pero quedaron en stand by. Vamos a pedir para seguir avanzando en eso”, señaló Gea.

Uno de los objetivos de estas reuniones era avanzar con el nomenclador docente. También, se abordaron cuestiones vinculadas al pago de haberes de docentes suplentes e interinos, los cuales registran demoras.