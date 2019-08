Reconocimiento a Pocho Romero Feris por su labor como constituyente del 94

El ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris fue reconocido ayer por su labor en la Reforma Constitucional de 1994, de la que fue constituyente y aún férreo opositor a determinadas reformas.

El ex mandatario correntino recibió la distinción de manos del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Pocho fue uno de los principales opositores de la eliminación del Colegio Electoral, entendía que la supresión de ese espacio dejaba en desigualdad a las provincias y el tiempo le ha dado la razón, ya que las tres jurisdicciones con mayor población, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, determinan siempre la elección de un presidente.

Además la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), institución que nuclea a 200 diarios, periódicos, revistas y medios digitales de todo el país, entregó el jueves por la noche su Gran Premio de Honor 2019 a la Convención Nacional Constituyente de 1994, en su vigésimo quinto aniversario.

También en esa ocasión Romero Feris fue condecorado.

Adepa destacó la relevancia que tuvo la Asamblea Constituyente para el fortalecimiento de la democracia, para la ampliación de derechos y en particular para la protección especial de la libertad de prensa en la Argentina.