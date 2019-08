Corrientes, entre las ocho provincias con adhesiones al Consenso Fiscal en trámite

Corrientes es una de las ocho provincias cuya adhesión a la posibilidad de incrementar su gasto público aún está en trámite. Para cumplimentar con este paso, la semana pasada, luego de la agitación electoral, la Provincia presentó en la Legislatura la iniciativa que aprueba el Consenso Fiscal. También se invita a suscribir a los municipios.

De acuerdo con el informe de Seguimiento del Monitoreo Trimestral y Evaluaciones anuales del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, actualizado al 23 de agosto, Corrientes y otras siete provincias no formalizaron la adhesión a los artículos 67, 68 y 69 de la Ley Nacional Nº 27.467, la de Presupuesto Nacional. Las otras jurisdicciones son Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Todas registran en trámite.

No obstante, la semana pasada, el Ejecutivo provincial presentó en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de aprobación del Consenso Fiscal 2018 y de adhesión a los mencionados artículos de la Ley Nacional de Presupuesto. El artículo 67 establece que, “si, durante el ejercicio fiscal 2018, la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de las jurisdicciones adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, fuere menor que la tasa de aumento promedio del índice de precios al consumidor (IPC) de cobertura nacional, la diferencia podrá ser considerada en la medición de la regla de gasto prevista en el artículo 10 de la ley 25.917 y sus modificaciones, permitiendo incrementar el límite de gasto público corriente primario neto del ejercicio fiscal 2019”.

También, indica que “para el ejercicio fiscal 2019, se podrá deducir en la evaluación de la regla de gasto público corriente primario neto contemplada en el artículo 10 y de la regla de gasto primario neto contemplada en el artículo 10 bis, ambos de la Ley 25.917 y sus modificaciones, los mayores egresos en que incurran las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como consecuencia de la transferencia de responsabilidades de gastos por parte del gobierno nacional a las otras jurisdicciones. En sentido contrario, los montos involucrados en las transferencias de responsabilidades deberán ser incrementados respecto del gobierno nacional”.

Esto significa que, si Corrientes gastó por debajo de la inflación en 2018, este año podrá aumentar, proporcional a esta diferencia. Teniendo en cuenta, además, que la Provincia asumió nuevos compromisos, como la transferencia de subsidios del sistema de transporte público de pasajeros y la tarifa social eléctrica. Antes, en manos de la Nación.

“El Gobierno de la provincia de Corrientes ha suscrito este nuevo Acuerdo Federal con el objetivo de contribuir y garantizar la consolidación y equilibrio fiscal del país, ante las nuevas circunstancias del contexto internacional, afectado por una alta volatilidad financiera, como instrumento para lograr el bienestar general, y preservar el empleo y la reactivación de la economía”, expresó el Gobierno provincial en el mensaje que acompaña el proyecto de ley.

Para la implementación del acuerdo, deberá facultarse al Poder Ejecutivo “a adoptar las medidas necesarias y dictar las normas reglamentarias y/o complementarias” para instrumentar el convenio y disponer las pertinentes adecuaciones, modificaciones o reasignaciones presupuestarias, según expresa la iniciativa que ingresó a la Cámara baja.

En este marco, la iniciativa propone la adhesión de los municipios al Consenso Fiscal. Por este motivo, se espera se realice un trámite similar al de 2017.

La Provincia suscribió el 13 de septiembre de 2018, acuerdo que fuera aprobado, luego, por la Ley nacional N° 27.469. Su seguimiento y buenas prácticas se realizan y evalúan a través del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que a principio de año sesionó en la provincia. Está integrado por ministros de las carteras económicas del país.

En mayo pasado, el Comité Ejecutivo presentó un informe sobre la performance de las provincias. Respecto de las metas numéricas establecidas por las leyes de Consenso, Corrientes se ubicaba como la octava en el país con el nivel más bajo de endeudamiento. Además, su gasto primario no superaba la inflación, por lo que le permitiría este año ampliar las asignaciones presupuestarias. Sin embargo, también registró un déficit en sus cuentas de más de 4 mil millones de pesos.

La Nación había establecido un techo del 34,8 por ciento de gasto primario, como parámetro macrofiscal. La provincia, no obstante, para 2019, proyectó gastar únicamente el equivalente al 18,51 por ciento más del gasto corriente primario neto de 2018, es decir, 55 mil millones de pesos.