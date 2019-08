Participantes para las divisiones A y B del próximo Regional NEA

Concluyó la temporada 2019 del Regional NEA de rugby con la disputa de la etapa Permanencia. En la zona Campeonato no habrá cambios, mientras que en el Ascenso lograron subir Italiana de Charata y Lomas de Posadas, bajando Chaco RC y Aborigen de Formosa.

Para el año 2020 en la división superior no tendrá variantes respecto de los nombres de los protagonistas. En la instancia de reubicación, los equipos de la etapa Campeonato marcaron claras diferencias frente a Tacurú de Posadas y Cataratas de Iguazú que una fecha antes ya quedaron sin posibilidades de ascender.

Los equipos misioneros perdieron los tres partidos diputados. Tacurú apenas anotó 23 puntos y recibió 297, mientras que Cataratas sumó 58 y le convirtieron 152. La diferencia fue amplia y por eso seguirán en el Ascenso al menos una temporada más.

La zona Campeonato (A) quedó conformada para el próximo año con los siguientes clubes: Curne (campeón), Aguará (subcampeón), Taraguy, Aranduroga, San Patricio, Sixty, Regatas Resistencia y Capri.

Primera B

En el Ascenso (Primera B) los equipos que llegaron de la categoría inmediata inferior: Italiana de Charata y Lomas de Posadas, aprovecharon la oportunidad que les presentó la Permanencia y subieron un escalón. En tanto que bajaron a la Primer C Chaco RC y Aborigenes de Formosa. Mientras que Pay Ubre de Mercedes retuvo su lugar en la segunda división del Regional NEA.

Durante el último fin de semana, Italiana superó a 57 a 0 a Chajá, mientras que Lomas venció a Aborigen 128 a 13. Por su parte, Pay Ubre cayó con Chaco RC 42 a 13 y Centro Cazadores le ganó a Caza y Pesca 33 a 19.

Por lo tanto, durante el 2020 en la principal categoría del Ascenso estarán los clubes: Cataratas, Tacurú, Centro Cazadores de Misiones, Chaco RC, Pay Ubre, Caza y Pesca de Formosa, Italiana y Lomas de Misiones.

Mientras que en la Movilidad C - Desarrollo, Tortugas de Santo Tomé venció a Goya RC 41 a 23 y Cotton de Villa Angela hizo lo propio con San Cirpiano de Formosa 35 a 6 y jugarán en la Primera C durante el 2020.