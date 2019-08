El oficialismo se lanza al desafío de revertir resultados

Tras una semana a puras reuniones y análisis poselectorales, los socios de la alianza ECO+Juntos por el Cambio comenzarán desde hoy el trabajo de campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Cada referente territorial de la alianza gobernante recibió precisas instrucciones para el trabajo de cara a los 60 días de campaña.

La arenga, también por parte del presidente Mauricio Macri, que, tras los actos protocolares de la apertura del paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas, le habló cara a cara cada unos de los dirigentes correntinos. “Estamos haciendo lo que hace mucho tiempo sentíamos que se necesitaba hacer en nuestro país. Animarnos a cambiar, a ser mejores, a dialogar, a respetar al otro, a convivir en paz, a manejarnos con la verdad y enfrentar los problemas todos los días”, remarcó Macri.

El Presidente reconoció que, en los tres años y medio que lleva su gestión, no se pudieron resolver, en lo económico, “problemas estructurales que llevan más de 70 años. Y mucho menos con la herencia que nos dejaron, porque el punto de partida fue muy duro”, apuntó Macri ante los vecinos e intendentes que lo apoyan.

Un día después y ante una multitud que lo vitoreaba, Macri reiteró el mensaje: “La verdadera campaña empieza ahora”.

Los radicales correntinos recogieron el guante y ya pusieron primera a los trabajos de campaña.

“La gente no nos va a perdonar si no salimos a trabajar, si no ponemos todo lo mejor de nosotros para revertir esta situación e ir a la segunda vuelta”, aseguró ayer en declaraciones radiales el senador radical Noel Breard.

“Todos estamos afinando dirección porque sabemos que debemos trabajar, porque tenemos la obligación moral y política de revertir esta situación porque merecemos un futuro mejor”, agregó.

“Pudimos habernos equivocado en el Gobierno nacional, pero sabemos que los otros ya se equivocaron con un montón de condimentos de corrupción, y no queremos que vuelvan. Aunque también es cierto que no le podemos pedir a la gente que, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a profundizar el cambio”, sostuvo.

“Necesitamos un cambio en este gobierno, pero necesitamos que no vuelvan los del pasado. La gente nos va a acompañar si ponemos todo en la cancha y ofrecemos alternativa de cambio real”, aseguró.

En ese mismo sentido también se explayó el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni. “Estoy convencido de que el 27 de octubre vamos a ir a segunda vuelta porque va a haber un alto índice de gente que va a votar que en las Paso no lo hizo, son más de nueve millones”, dijo.

“Uno no dice que todas nos votarán, pero necesitamos sostener este sacrificio, estos cambios que ya se hicieron y que comenzaron a sentar las bases de un país que puede llegar a tener crecimiento real”, consideró.

“Somos críticos, todos criticamos alguna cosa de hoy, como por ejemplo la falta de política en el gobierno de Macri, el no tener una apertura más amplia, un contacto más directo con lo que necesita la gente, las organizaciones, la sociedad en su conjunto. Creo que con las Paso eso se entendió”, consideró.