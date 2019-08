Mayer juega su cuarto Grand Slam del año

El correntino Leonardo Mayer, el porteño Diego “Peque” Schwartzman, y el azuleño Federico Delbonis serán los tres argentinos que se presentarán hoy por la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, que comenzó ayer en Nueva York.

En la cancha número 9 del complejo de Flushing Meadows, no antes de 16.30, el “Yacaré” Mayer (95) se topará contra el francés Antonie Hoang (104).

Mayer no compite desde el torneo ATP 250 de Kitzbühel, sobre canchas lentas, por lo que no jugó ningún partido de la gira previa al US Open. Hoy se topará contra un rival al que nunca enfrentó y buscará repetir lo hecho en 2014, año en que avanzó al menos una fase en cada uno de los Grand Slam que disputó. Sus mejores registros datan de esa temporada (octavos de final de Wimbledon) y de la actual (misma instancia en Roland Garros).

Más temprano saldrá a jugar en la cancha número 8, a las 12 de Argentina, el azuleño Delbonis (67) ante el australiano Alexei Popyrin (105); en tanto que el “Peque” Schwartzman (21) se topará con el holandés Robin Haase (143), en la cancha número 11, aproximadamente a las 15.30 de nuestro país.

Londero, el único

que avanzó

El cordobés Juan Ignacio Londero (56) consiguió la única victoria argentina de ayer en la primera rueda del Abierto de los Estados Unidos. Venció al local Sam Querrey (46) por 3-6, 6-1, 7-6 (7-3) y 7-5.

Se impuso con tenacidad y mentalidad ganadora en el estadio Grandstand -tercero en importancia del complejo tenístico de Nueva York- después de dos horas y 23 minutos.

El tenista oriundo de Jesús María, de 26 años, disimuló la diferencia de experiencia con un rival que jugó el torneo por decimotercera vez y que fue cuartofinalista en la edición 2017.

“Fue un día de muchas emociones, me costó un poco (el partido) al comienzo porque estaba nervioso, tenía a mis amigos de toda la vida que vinieron a verme...”, comentó en diálogo con el canal Espn.

Londero destacó “la actitud” que tuvo en el juego para sobreponerse a la pérdida del primer set sin volverse “loco”. “Llevo diez semanas de gira y muchas veces la cabeza empieza a estar inestable. Pero por suerte me la banqué bien. Estoy feliz por haber ganado”, amplió el cordobés, que este año ganó su primer título ATP en su provincia natal.

Londero tendrá como siguiente rival al número uno del mundo, campeón defensor y máximo favorito, el serbio Novak Djokovic, que le ganó al español Roberto Carballes Baena 6-4, 6-1, y 6-4.

El primer argentino en debutar este año con Flushing Meadows fue el santiagueño Marco Trungelliti (205), proveniente de la clasificación previa, y perdió ante el japonés Kei Nishikori (7) por 6-4, 6-1 y retiro debido a una molestia muscular que arrastra en la espalda.

Por su parte el bahiense Guido Pella (20) se despidió anoche en su partido debut, tras caer frente al español Pablo Carreño Busta (69) por 3-6, 6-4, 6-7 (2-7) y 3-6, al cabo de tres horas y 13 minutos de juego.