Inversores viajan a Argentina para reunirse con Alberto Fernández

Administradores de fondos de inversión internacionales se contactaron con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y su equipo económico, tras conocer los resultados del 11 de agosto. Incluso una versión aparecida ayer en la prensa metropolitana, indica que llegarán a la Argentina para reunirse con el ex jefe de Gabinete.

Fondos como BlackRock Inc., Pacific Investment Management Co., Goldman Sachs Group Inc. y otros se han reunido con asesores del candidato opositor Alberto Fernández, o han hablado con ellos por teléfono. El mensaje de al menos uno de esos asesores de campaña, Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue sorprendentemente alentador. “Me pareció que tenía una buena idea de cómo deberán encontrar el equilibrio para ganar las elecciones, pero no espantar a los mercados”, dijo a su vez el experto en fondos de cobertura Hans Humes, director ejecutivo de Greylock Capital, en Nueva York.

Incluso partidarios del presidente argentino Mauricio Macri, “hablaron muy bien de él”, sostuvo, en referencia a Fernández.