La novena fecha se jugó en forma parcial

Cada vez falta menos para terminar de definir los equipos que jugarán la Copa de Oro y la Copa de Plata del Torneo Oficial 2019 de Primera División Femenino de la Liga Correntina de Fútbol.

Durante el fin de semana pasado únicamente se pudieron disputar los partidos programados para el sábado, dado que la lluvia impidió cumplir la jornada dominical. En consecuencia, se jugó en forma parcial la novena y penúltima fecha de la fase de grupos.

De las 18 formaciones participantes del certamen, las ocho mejores clasificadas se ganarán un boleto para la Copa de Oro (que será la División A desde la temporada 2020) y las diez restantes se meterán en la Copa de Plata (División B a partir del año que viene).

Como es habitual, la actividad se llevó a cabo en los escenarios de Libertad y Lipton.

La Zona B fue la única que pudo cumplir su grilla completa, dado que los tres partidos se disputaron el sábado por la noche.

Las punteras del grupo, y ya clasificadas para la Copa de Oro, perdieron su primer partido en el torneo. Libertad, en su cancha, cayó por 1 a 0 frente al elenco B de Curupay, que aspira al segundo lugar o bien terminar como uno de los mejores terceros.

Además, por la Zona B, Yaguareté derrotó a Robinson por 1 a 0, mientras que empataron 0 a 0 las chicas de Deportivo Empedrado y Deportivo Popular A.

En cuanto a las Zonas A y C, no pudieron completar su grilla de partidos correspondientes a la penúltima fecha.

En el juego destacado de la Zona A, en un mano a mano entre punteras, empataron sin goles Sportivo Corrientes y Curupay A, también en cancha de Libertad.

A las tetracampeonas, Deportivo Mandiyú, que deberán reprogramar su juego contra Ferroviario, se les presenta la chance de subir al primer lugar del grupo si consiguen un triunfo.

El restante cotejo de la Zona A fue goleada del elenco A de Lipton, 4 a 0, sobre San Jorge, en el estadio Quincho D’Andrea de las Azules.

También golearon las chicas de Lipton B, en el único partido que se disputó por la Zona B. En su cancha vencieron a Sacachispas por 4 a 0; en tanto que deberán reprogramarse los juegos entre Dr. Montaña vs. Deportivo Popular B y Villa Raquel (ya clasificadas) vs. Quilmes.

Vale destacar, que las dos mejores formaciones de cada grupo, más las dos mejores terceras, se meterán en la Copa de Oro que consagrará a la campeona de la temporada.

En cuanto a las diez formaciones que no clasifiquen a la Copa de Oro, tendrán como premio consuelo la chance de disputar la Copa de Plata.

Por otra parte, según informaron desde el Departamento de Fútbol Femenino al portal Eventos & Marcas, finalizada la etapa clasificatoria del Oficial de Primera División, se disputarán dos certámenes Promocionales en las categorías Sub-14 y Sub-16 de las chicas.