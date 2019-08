Un errático Mayer se despidió en Nueva York

El correntino Leonardo Mayer protagonizó un mal juego, con muchos errores, y quedó eliminado en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada. Anoche fue superado por el francés Antoine Hoang con un marcador de 6-3, 2-6, 7-6 (8-6), 1-6 y 3-6, al cabo de tres horas y 34 minutos de partido.

Mayer, 95º del ranking ATP, no supo sostener su mejor arranque y fue víctima de la gran cantidad de errores no forzados que cometió: 71 a lo largo del juego. Además, el “Yacaré” sufrió 13 doble faltas.

A pesar de esto, parecía que reencauzaba el partido cuando se llevó la tercera manga en el tiebreak; sin embargo, el francés, 104º del planeta, se mostró más regular y no dudó a la hora de dar vuelta el marcador para avanzar a la segunda ronda en Flushing Meadows.

Además, quedó eliminado el azuleño Federico Delbonis (67), al caer por 1-6, 5-7 y 6-7 (5-7) ante el australiano Alexei Popyrin (105). El único argentino que celebró ayer fue el “Peque” Diego Schwartzman (21) en su triunfo sobre el holandés Robin Haase (143) por 6-3, 7-6 (8-6) y 6-0.

Hoy será el turno de la segunda ronda para el cordobés Juan Ignacio Londero (56), nada más y nada menos que ante el número 1 del mundo, el tenista serbio Novak Djokovic.