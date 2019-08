Bolsonaro anunció cumbre amazónica en Colombia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, minimizó ayer las ofertas de ayuda internacional contra los incendios en la Amazonia al afirmar que “Brasil no tiene precio” y anunció una reunión para el 6 de setiembre en Leticia, Colombia, de todos los países amazónicos, menos Venezuela.

Tras recibir al presidente chileno, Sebastián Piñera, Bolsonaro fue el encargado de anunciar la cumbre presidencial de los países de los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca) en Leticia, ciudad colombiana de la Triple Frontera con Perú y Brasil.

“Nos reuniremos con esos presidentes, excepto el de Venezuela, para discutir una política única nuestra de preservación del medio ambiente así como la exploración de (una) forma sustentable de nuestra región”, dijo Bolsonaro, que defiende el cese de las reservas indígenas para permitir la actividad económica como la minería.

Por esta política, unas 700 comunidades indígenas del estado de Amazonas, el más grande del país, repudiaron al presidente y su política hacia la región.

La reunión en Colombia debe buscar respuestas regionales en opinión de Bolsonaro sobre “defensa de la soberanía de cada país que tiene una parte de la selva amazónica”.

Brasil posee el 60% y forman parte de la Otca Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, aunque esta última no fue invitada.

Francia tiene una porción de la selva amazónica con su territorio de ultramar Guyana Francesa, pero tampoco fue invitado.

Bolsonaro volvió a exigir a su par francés Emmanuel Macron, a quien insultó, que se retracte por declaraciones consideradas ofensivas contra su persona y la soberanía de Brasil.

“Cuando ustedes miran el tamaño de Brasil, la octava economía del mundo, parece que 20 millones de dólares es nuestro precio. Brasil no tiene precio. 20 millones o 20 mil millones es lo mismo para nosotros”, dijo. “Por el hecho de haberme llamado mentiroso y haber dicho dos veces que la soberanía sobre la Amazonia tiene que ser relativizada, solamente cuando Macron se retracte no habrá problema en volver a conversar”, agregó el mandatario.

Con Piñera, Bolsonaro firmó un entendimiento de defensa del medioambiente y defensa de los pueblos indígenas, sobre todo porque Santiago será la sede de la reunión del comité de cambio climático de la ONU en noviembre (COP-25).