Causa Sapucay: comenzó la lectura de acusación contra los 37 imputados

Con más de una hora de retraso inició ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Buenos Aires la lectura de acusación contra los 37 imputados en el marco del juicio de la megacausa Sapucay, entre los que se destacan el ex intendente de Itatí, Roger Terán, el ex vice, Fabio Aquino, y los sindicados como cabecillas de la banda de narcotraficantes: Carlos Alberto Bareiro y Federico Sebastián “Morenita” Marín.

La primera audiencia del juicio, que se desarrolla en la sala Amia del edificio de Comodoro Py 2002 de Retiro, comenzó con la lectura del requerimiento a juicio de una de las seis causas en las que también son juzgados 24 agentes de fuerzas de seguridad por formar parte de una asociación ilícita que llegó a traficar hasta seis toneladas de marihuana por semana desde Paraguay.

El juicio continuará el próximo miércoles 4 de septiembre a las 14 horas.

Se estima que serán más de cuatro las audiencias para culminar la lectura de las acusaciones y conocer las pruebas que hay en contra de cada uno de los imputados. En tanto que hasta que no se declare formalmente la apertura del debate, las negociaciones con el Ministerio Público Fiscal continúan para acordar penas a cambio de que confiesen en un juicio abreviado.

Se trata de Teodoro López, Juan Vicente Galeano, Sergio Alfonzo, Alejandro Piris, Mario Molina, Eduardo Correa, Franco Rodríguez, Federico Marín y Jorge “Chaquito” Espinosa.

Las tratativas con el fiscal Juan García Elorrio finalizarán una vez que termine la lectura de la acusación y quede formalmente iniciado el juicio, que podría durar más de un año por la cantidad de testigos, dado que deben comparecer más de 240 personas.

A la vez, el abogado Guillermo Rojas Buselatto, defensor del acusado Carlos “Cachito” Bareiro, dijo a Télam que continúan las conversaciones, pero que quienes se niegan a admitir culpabilidad son Terán, su ex vice, Fabio Aquino, el abogado Omar Serial y el comandante de Gendarmería, Gabriel Alcaraz.

La causa

Cabe recordar que los procedimientos iniciaron por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Sergio Gabriel Torres. Se lo denominó “Operativo Sapucay”.

La megacausa empezó en 2013 con un allanamiento por venta de droga al menudeo en la Villa Zabaleta del barrio porteño de Barracas.

El secuestro de celulares permitió escuchar conversaciones y leer mensajes de texto que derivaron en más procedimientos y seguimiento de sospechosos.

La investigación estableció que la marihuana llegaba desde Paraguay, se acopiaba en Corrientes, particularmente en Itatí y en zonas rurales cercanas. Después se la enviaba a Rosario, Capital Federal y otras ciudades del Gran Buenos Aires. El 14 de marzo de 2017, el juez Torres dispuso múltiples allanamientos en los que se movilizó a más de 600 efectivos entre Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Corrientes. Se secuestraron vehículos y documentaciones.

En Itatí se realizaron 32 allanamientos de los 47 en total. Las diligencias judiciales también se cumplieron en Buenos Aires, Chaco y Córdoba.

Se detuvo a 37 personas.