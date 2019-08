Roger Terán y otros imputados se niegan a un juicio abreviado

El ex intendente de Itatí, Roger Terán, fue uno de los más fotografiados por los medios porteños en el inicio del juicio. El ex jefe comunal peronista fue uno de los que más sufrió el proceso de encierro, lejos de su casa y familia. Desde el momento de su detención, en marzo de 2017, afirmó que era inocente y que no había pruebas en su contra.

Según consta en el expediente, se lo vincula a la banda de narcotraficantes a través de escuchas telefónicas, conversaciones que se interpretarían como negociaciones de supuesta venta y entrega de cargamentos de marihuana.