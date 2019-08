Boca Juniors jugaría una partido amistoso en Resistencia

Según informaron medios del Chaco, Boca Juniors disputará un encuentro amistoso el próximo 7 de septiembre en la vecina ciudad de Resistencia. Su rival será Olimpia de Paraguay, reeditando un viejo clásico continental por la importancia de ambos equipos y sus antecedentes.

El partido se jugará en el estadio "Juan Alberto García", de Chaco For Ever y coincide con la fecha FIFA. Sin embargo todavía no hubo confirmación oficial del club porteño.

Todavía no hay detalles sobre el precio de las entradas ni cuándo comenzarán a venderse. El enceuntro sería en horas de la noche.