Participación presidencial en los festejos del Nacional

El presidente Mauricio Macri y el gobernador Gustavo Valdés acompañaron ayer a autoridades, docentes y ex alumnos del Colegio General San Martín en los festejos por su aniversario. “Feliz por ser partícipes de un día histórico para este colegio: 150 años no se cumplen todos los días”, expresó el jefe de Estado.

Tras señalar que la institución fue creada gracias al aporte y la visión de Domingo Faustino Sarmiento, Macri enfatizó que “la decisión tiene que ver con lo más importante: la libertad, que es un valor que los correntinos siempre han proclamado y creído. La libertad de desarrollarse, crecer y ser tiene mucho que ver con la calidad de educación que uno recibe”. Ratificó su compromiso en profundizar la “revolución de la educación, que es también la revolución tecnológica y, por ende, la de la conectividad”.

En ese contexto detalló que, luego de tres años y medio de gestión, “tenemos 16.500 escuelas en todo el país conectadas a internet y eso beneficia a 4.500.000 alumnos y seguimos avanzando con más conexión”. “Ya contamos con 3.600 escuelas rurales con conectividad, muchas de las cuales pertenecen a Corrientes”, agregó. Afirmó qué “si los chicos hoy no tienen acceso a internet, carecen de igualdad de oportunidades” y con estas acciones se logrará que sean parte de “una mejor educación, con acceso al conocimiento y las mismas herramientas en cualquier lugar donde les toque nacer. Serán parte del mundo para salir adelante”.

El Presidente también mencionó que su gobierno promovió y desarrolló el mecanismo de las aulas digitales a lo largo y a lo ancho del país, con pizarras interactivas y elementos para robótica. “Es impresionante cómo con estas herramientas los chicos interactúan”, sostuvo, poniendo de relieve que “fuimos distinguidos por la Unesco como uno de los cinco países del mundo que utilizamos estas tecnologías ya desde el nivel inicial”.

“Este es el camino y por ello hago un público reconocimiento al trabajo de los grandes protagonistas de la educación que son nuestros queridos docentes, con quienes trabajamos en programas abarcativos y apostamos a la capacitación permanente”, agregó. Ponderó, además, la puesta en marcha de la primera Evaluación Aprender en todo el país y al respecto señaló que la “experiencia ha sido espectacular y demuestra que tenemos un gran futuro”.

Para Macri, “puestos a trabajar todos juntos, los argentinos somos capaces de grandes cosas”, lo que queda demostrado en “esta provincia pujante y con espíritu emprendedor”.

“Hablamos de una provincia que crece y se desarrolla en el turismo, la ganadería, energías renovables, la madera y tantos otros sectores de la producción, apuntando a generar trabajo genuino para los correntinos que se proyecta al mundo”, subrayó. Tras elogiar a los correntinos y decirles que “los amo con el corazón y creo en ustedes”, destacó para finalizar la figura de Gustavo Valdés: “Es un gran gobernador, que siente lo que hace por su provincia y trabaja con amor y honestidad para un futuro mejor”.