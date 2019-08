Por seguridad, la Comuna prohibió el uso de camiones para festejos estudiantiles

Considerando la proximidad de los festejos estudiantiles que se desarrollarán el mes venidero, desde la Comuna recordaron que “no está permitida la utilización o alquiler de camiones o vehículos de carga y gran porte que los estudiantes secundarios acostumbran utilizar para su traslado al realizar serenatas a sus profesores”.

Sobre esto, destacaron que la medida responde a la “peligrosidad que acarrea el traslado de los jóvenes en estos vehículos, en general no aptos para esta función”. Asimismo, comentaron que “varios establecimientos educativos acostumbran a organizar ágapes en sus respectivas instalaciones o en un domicilio particular para tratar que durante los festejos no se produzcan hechos que puedan afectar a los alumnos”.

Por último, desde la Dirección de Tránsito ratificaron que en el caso de detectar camiones que trasladen estudiantes, “se procederá al secuestro del vehículo”.