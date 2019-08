El certamen Apertura continúa con las categorías de ascenso

El Torneo Apertura de fútbol de salón en la ciudad de Corrientes continuará hoy con la disputa de la décimo segunda fecha en las categorías del Ascenso (B y C). En tanto que la división superior seguirá sin actividad dado que varios clubes están participando de la Copa de Plata Zona Norte que se desarrolla en Chaco.

La extensa programación dominguera que incluye quince encuentros tendrá lugar en el estadio del club Hércules.

La atención de la jornada está centrada en el duelo que sostendrán desde las 16, Libertad (20 puntos) y San Gerónimo (18), puntero y escolta, respectivamente, en la Primera B.

Mientras que en la Primera C, el líder Juan de Vera (17 unidades) tendrá fecha libre, por lo tanto intentarán aprovechar esta situación sus inmediatos perseguidores Olimpo (15), que se medirá con Centauro (7), y Milenium (15), que tendrá como rival a Sportivo Corrientes (8).

Agenda de encuentros

El programa de partidos para hoy en el estadio ubicado sobre la calle Brasil de la capital provincial que dio a conocer la Asociación Correntina de Fútbol de Salón es el siguiente:

A las 8.45 (Primera C) Lunes Culturales vs. Acero Puro, 10.00 (Primera C) Centauro vs. Olimpo, 11.00 (Primera C) Sportivo Corrientes vs. Milenium, 12.00 (Primera C) Imperio FS vs. El Decano, 13.00 (Primera C) Barrio San Martín vs. Aplanadora, 14.00 (Primera C) El Santos vs. Hebraica Corrientes y 15.00 (Primera C) Deportivo Sur vs. Deportivo Armenia.

También jugarán: 16.00 (Primera B) San Gerónimo vs. Libertad, 17.00 (Primera B) Don Ocho vs. Sporting Cristal, 18.00 (Primera B) San Jorge vs. Juniors, 19.00 (Primera B) Santa Teresita vs. 17 de Agosto, 20.00 (Primera B) Jaguares vs. Aberturas, 21.00 (Primera B) Islas Malvinas vs. Boca Unidos, 22.00 (Primera B) San Benito vs. Deportivo Dengue y 23.00 (Primera B) San Pantaleón vs. Gafa.