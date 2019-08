Mandiyú le ganó un mano a mano a Invico y trepó al tercer lugar

Se completó la decimoquinta fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol con el triunfo de Deportivo Mandiyú por 1 a 0 sobre Invico, resultado que lo ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Cambá Cuá es el sólido puntero, con 38 puntos, segundo está Ferroviario con 27 unidades, y tras la victoria de ayer en la tercera colocación se posiciona el Albo con 26 puntos.

El partido se jugó en cancha de Libertad y el único gol lo marcó el mediocampista Alexis Fleita Mierez, de penal, durante el primer tiempo. En la última acción de esa primera parte Martín Pruyas, defensor de Invico, desperdició otro remate desde el punto del penal y la más nítida chance de igualdad de la que dispuso su equipo.

En un trámite bastante equilibrado, el elenco habitacional comenzó a encontrar acciones de riesgo jugando por las bandas y con envíos cruzados al área del Albo. Así, Gonzalo Rivadeneira conectó para la llegada de Octavio Araujo, quien remató alto; también Lucas Bohle desvió el curso de un tiro libre y obligó a Franco Hernández a lucirse con una atajada.

Hasta que a los 34 minutos Hernán Zabala tomó de la camiseta a un rival en el área y Víctor Vallejos decretó la pena máxima. Un minuto después, con un ajustado remate abajo a la izquierda, Fleita Mierez estampó el 1 a 0 tras vencer a un Fernando González que por poco no le contuvo el disparo.

Invico tuvo una clarísima chance de igualar las acciones antes del descanso del entretiempo, ya que también Alexis González Alegre tomó en el área a Gustavo Fernández y Vallejos marcó el penal, que a los 45 minutos falló Pruyas con un remate desviado que se fue por encima del travesaño.

Mandiyú que no había hecho mayores méritos que su rival al cabo de la primera mitad, mejoró su rendimiento en el segundo tiempo gracias a la labor en la gestación de Carlos Rolón Segovia y Fleita Mierez, y el aporte del delantero Fernando Alfonzo.

En una intervención por la derecha el autor del gol algodonero, Fleita Mierez, se perfiló hacia el centro de la cancha y sacó un tiro cruzado que se fue alto. Luego, Rolón Segovia intentó sorprender al arquero con un tiro abajo a la izquierda, pero González respondió con seguridad.

Invico movió su banco de suplentes y quemó las tres variantes en la búsqueda de emparejar el marcador, pero ya no encontró las oportunidades que no supo aprovechar en el primer tiempo. Para colmo, a los 36 minutos, perdió por expulsión a Agustín Pelozo en una brusca acción en la que terminó lastimado Fleita Mierez (fue reemplazado por Julián Silva).

También el Albo movió su banco, con modificaciones para defender el triunfo con la pelota en sus pies y lejos de su área, lo que le dio resultados y terminó consolidando una valiosa victoria sobre Invico.