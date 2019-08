Sitraj alista propuestas para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) de Corrientes alista un borrador de sus propuestas que presentarán esta o la próxima semana, ante la comisión especial que estudia la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Mantienen puntos de coincidencias y críticas con el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Por su parte, el ministro de Justicia, destacó la oralidad como herramienta para dar respuesta y celeridad en el sistema judicial.

“Todas las semanas estamos apuntando novedades, estamos trabajando en la propuesta”, dijo a El Litoral el secretario general de Sitraj Corrientes, Telmo Fernández, quien anticipó que si no la presentan esta semana, posiblemente, la próxima elevarán el documento a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La Legislatura habilitó una plataforma virtual, a los fines de recibir los aportes de las distintas entidades que participan del análisis de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Participan de esta comisión especial, integrantes del Poder Judicial, de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), la Universidad de la Cuenca del Plata, la Universidad Católica de Salta (UCA), el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Corrientes, Sitraj, el Círculo de Estudios Procesales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cámara de Diputados y el Colegio de Abogados.

El STJ, por su parte, invitó a funcionarios y magistrados a elevar sus propuestas hasta el 28 de agosto a las 9. Estos aportes podrán ser de forma escrita o digital, a través de reuniones de trabajo o jornadas, los cuales serán remitidos a la Corte Provincial, para dar el trámite que correspondiera, según informaron desde el Superior.

Desde el Sitraj, en tanto, informaron que el proyecto que elevarán es independiente. En la propuesta trabajan Lourdes Tomasella, Blanca Zacarías y Daniel Martínez Borda, con quienes la comisión directiva mantuvo una reunión de trabajo el pasado viernes.

El representante gremial explicó que tienen varios puntos de coincidencia y críticas respecto de los procesos. Uno de los aspectos que cuestionan está referido a la oralidad en el proceso, ya que, según expresó, en materia de infraestructura no están en condiciones óptimas para implementar en un 100 por ciento. “Habrá una sobrecarga laboral para los empleados y hay poco personal”, señaló Fernández como otro de los motivos por el cual aún consideran prematuro avanzar con la oralidad en los procesos judiciales. No obstante, indicó que se podría implementar de manera escalonada.

Cabe señalar que, en la actualidad, la oralidad está vigente desde junio en los fueros civil, comercial, laboral, contencioso y administrativo, tras una reglamentación del STJ, establecido por acordada. El protocolo no afecta lo procesal y sigue lo que está contemplado en el Código, según explicaron especialistas en la materia.

En este marco, durante la feria la jueza en lo Contencioso Administrativo Nº 2, María Belén Güemes, ordenó a una obra social que brinde en forma inmediata a una joven con discapacidad la cobertura de una intervención quirúrgica. Esto se realizó en plazos brevísimos, mediante audiencias orales.

Pero a la oralidad no sólo la defiende el STJ, sino también mantiene un fuerte impulso desde el Gobierno Provincial. “La primera directiva que me dio en su discurso el señor Gobernador (Gustavo Valdés) fue que el cambio de paradigma se dé en el proceso penal y civil, en la oralidad”, dijo a radio Dos el ministro de Justicia de Corrientes, Buenaventura Duarte.

“Los legisladores están a cargo del cambio de paradigma, se avanza hacia la transparencia, independencia y revalorización de la víctima en el proceso con participación activa de este dentro del proceso penal. La oralidad va a traer muchas respuestas, celeridad y bajo costo”, indicó el titular de la cartera de Justicia de la Provincia.

En ese sentido, manifestó su apoyo a las reformas de los Códigos Procesales Penal y el Civil y Comercial. El primero ya obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores y es una propuesta que está en análisis en una comisión especial convocada por Asuntos Constitucionales de Diputados.

Desde Sitraj, por su parte, coincidieron en la posibilidad de dar mayor participación a la ciudadanía en los procesos. También destacaron la convocatoria para brindar los aportes correspondientes desde el sindicato.