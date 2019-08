Vecinos reclaman información oficial sobre el estado de la chimenea del Bañado Norte

Vecinos del barrio Bañado Norte y miembros de la Red Vecinal Zona Norte reclamaron a la Municipalidad mayor información sobre el estado en el que se encuentra la chimenea del COM, ubicada entre las calles Vélez Sarsfield y Guido Spano, y si están contempladas obras de restauración y reparación de la antigua estructura luego del derrumbe que registró semanas atrás. Los frentistas del lugar vienen advirtiendo el deterioro de la columna, la cual reviste de importancia histórica para la comunidad, y sobre todo del peligro que implica para los transeúntes.

Anteriormente, desde la Municipalidad manifestaron que se encontraban evaluando el estado en el que se hallaba la chimenea del COM, luego de los derrumbes que sufrió en la parte de la corona, y que tras la evaluación estructural iban a definir las acciones necesarias para remediar el deterioro. Mientras tanto, la zona donde se encuentra la columna está vallada al público por el riesgo a nuevos desprendimientos.

“De parte de la Municipalidad sólo sabemos que hubo profesionales recorriendo la zona y evaluando la situación, pero no nos comunicaron oficialmente cómo se encuentra la chimenea, si es que hay algún plan de recuperación y en el caso de haberlo qué obras están contempladas”, expresó a El Litoral el referente de la Red Vecinal Zona Norte, Roberto Polimeni. “Advertimos sobre la situación y ahora no sabemos qué va a suceder con la chimenea que está deteriorada”, añadió.