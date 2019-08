Con Valdés, Dietrich recorrió la autovía y mantiene el segundo puente en la agenda

n Tras su paso por Chaco, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, arribó a Corrientes para inspeccionar los avances de la ejecución de la autovía sobre Ruta Nacional 12, en el acceso a la ciudad. Anunció plazos de culminación, avances en el proyecto del segundo puente, la actividad aérea y mencionó también los nuevos procesos de licitación de la obra pública.

Dietrich arribó por la tarde al aeropuerto Piragine Niveyro. Firmó un convenio con el gobernador Gustavo Valdés para avanzar con la repavimentación de unos 80 kilómetros de la Ruta 126 (ver página 14), uno de los primeros anuncios que realizaría más adelante el mandatario provincial ante la prensa.

El funcionario estuvo acompañado por una comitiva provincial, en la cual se encontraban los ministros y precandidatos a diputados nacionales por la lista Verde de ECO+Juntos por el Cambio, los radicales Jorge Vara y Susana Benítez. También, el titular de Obras Públicas, Claudio Polich. En la zona de obra, ubicada a pocos metros de la rotonda de la Virgen de Itatí, se hizo presente el intendente de Capital, Eduardo Tassano.

Allí, junto con un grupo de trabajadores, los esperó la gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, quien además es precandidata a diputada nacional por la lista Defensores del Cambio (que irá a internas en el espacio gobernante). También asistieron funcionarios y referentes del PRO Corrientes.

El ministro de Nación observó con detenimiento la obra que demandará una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Sonrió y cruzó palabras con los presentes. En el diálogo informal, Valdés expuso ante el titular de la cartera que se trataba de una licitación varias veces anunciada por el entonces gobierno de Cristina Kirchner, y alguien mentó a “Camau”, el ex jefe comunal.

El tránsito aminoró. Los operarios pusieron en marcha las maquinarias y el funcionario habló con la prensa. “Me moviliza estar en esta ruta. Tuve la suerte de recorrer autovías en todo el país”, dijo Dietrich. “Muchas de esas rutas fueron promesas del gobierno anterior, pero no pasó nada. Cuando empezábamos a trabajar en eso, pensábamos que había proyectos, por los anuncios, que se hicieron, pero no había proyectos”, señaló el funcionario nacional.

“Trabajamos en conjunto con la Provincia de Corrientes, desarrollamos un proyecto, lo licitamos, empezamos la obra tan esperada que el año que viene la vamos a terminar. A fines del segundo semestre, estará totalmente terminada”, anunció.

“Son cientos de cuadras que, además, son nuevas colectoras de hormigón para los correntinos y dos puentes a distintas alturas”, indicó el titular Transporte de la Nación. Sobre la obra, Jetter agregó que tendrá “dos pasos alto nivel”, uno por calle Verona y otro en el acceso a Santa Ana. También, “dos pasos transversales de alto nivel en la salida del Shopping Centenario y en El Aguila”. Se resguardará la rotonda de la Virgen, que pasará a tener forma de óvalo, y la de avenida Maipú “ya está lista pero falta conectarla”, según explicó la gerente regional de Vialidad Nacional.

Dietrich, por otra parte, anunció que en breve “estarán abriendo el primer paso Corrientes-Paraguay” por Yacyretá. “Esto habla del compromiso del Presidente con cada una de las provincias y con las necesidades de las provincias argentinas”, manifestó.

Tipos de transporte

“Hicimos mil kilómetros en Corrientes, como la repavimentación de la 119”, señaló el funcionario, respecto de las obras viales en la provincia. “Recuperamos el tren de cargas”, dijo Dietrich. Y agregó que actualmente el Urquiza transporta cuatro veces más carga de lo que había transportado en julio 2015. “Hace seis años que no se transportaban en tren los rollos de madera”, señaló, respecto de salida de producción local, logística que fue debatida previamente en la Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto-Industrial.

El titular del área, además, expuso que “el aeropuerto de Corrientes fue el que más ha crecido en el país con mayor cantidad de pasajeros, a partir de que vienen nuevas líneas aéreas que compiten y hay precios más competitivos”. Aumentó cuatro veces, consideró.

“Estamos viendo que en todos los planos, cuando trabajamos en equipo, un gobierno nacional, con la provincia, con un presidente que piensa en Corrientes, y un gobernador que trabaja todos los días, podemos hacer estas transformaciones”, sostuvo.

“Estamos impulsando las iniciativas de la provincia. Tenemos un desafío: que es mejorar los costos de navegación con bandera argentina”, señaló Dietrich sobre el transporte naval. “Esto va a mejorar enormente los viajes de cabotaje entre Argentina y otros países”, indicó, para lo cual están en conversaciones con los sindicatos, según expuso.

Licitaciones

“Hemos reducido los costos con estas licitaciones públicas un 50 por ciento, respecto al kirchnerismo. Hoy, por cada dos obras, una está saliendo gratis. Esa es una de las razones por la cual estamos haciendo tantas obras en el país”, señaló Dietrich.

“Con esta gestión se dejaron de vender los pliegos. Todos son gratuitos y se pueden descargar en internet. Esto permitió que para esta obra se presentaran 16 empresas. La diferencia fue de 300 millones de pesos entre una y otra oferta. Esto es un ejemplo de cómo se ahorra y cómo la competencia ayudó a que se ahorre dinero”, explicó Jetter.

Segundo puente

Sobre el segundo puente Chaco-Corrientes, varias veces anunciado, el ministro explicó que “se avanzó muchísimo en definir los proyectos”, que implican las trazas. “Entró en el programa de las PPP (Participación Público-Privada) y no tenemos dudas de que siendo electo Mauricio Macri, tendremos la apertura de los mercados internacionales, a menores costos de crédito, vamos a poder avanzar rápidamente con esa licitación y ese puente va a ser una realidad. Lo que hemos ido haciendo teníamos que haberlo hecho hace 20 años”, manifestó Dietrich.

“Estamos acompañando al Presidente de la Nación. Esperemos que nos acompañen con su voto de confianza, para seguir trabajando Nación, Provincia y Municipio”, expresó Valdés.