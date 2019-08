Independiente le ganó en el final a su homónimo ecuatoriano

Independiente sacó de la galera un triunfo por 2-1 ante su homónimo del Valle de Ecuador en Avellaneda, y viaja un tanto más tranquilo a la revancha de esta serie correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en la altura de Quito el próximo martes.

Es que el equipo local, al que el árbitro peruano Diego Haro le anuló un gol en el primer tiempo a instancias del VAR, perdía desde los 14 del complemento por un gol de Jhon Jairo Sánchez, quien le sacó el máximo provecho a un error en la salida del Rojo. Sin embargo, el ingreso de Silvio Romero le dio los réditos esperados a Sebastián Beccacece.

Al delantero cordobés le cometieron la dudosa falta que derivó en el penal que él mismo ejecutó para el 1-1. Y en tiempo de descuento fue el encargado de poner la punta del botín para darle el triunfo a su equipo.

El equipo local entró involuntariamente en el juego que propuso el rival, que lo invitó a atacar y se agrupó ordenadamente contra su arco. Independiente insistió, pero no pudo vulnerar la numerosa defensa que presentó su rival.

Cristian Chávez fue el único que consiguió vencer en el primer tiempo a Jorge Pinos, pero la acción fue invalidada por posición adelantada, tras la revisión en el VAR del peruano Diego Haro, quien entendió que un jugador local, en posición adelantada, obstaculizó la visión del arquero visitante.

Sánchez avisó para Independiente del Valle en el inicio del capítulo final y concretó con un derechazo esquinado imposible de detener para Martín Campaña, luego de una mala entrega hacia el medio de Benítez.

Cuando los caminos hacia Pinos no aparecían, Romero peleó una pelota en el área y cayó. Haro marcó penal y el VAR ratificó su decisión. No quedó más que la certera ejecución del Chino para que Independiente nivelara el marcador.

El desahogo llegó en tiempo adicionado: Romero anticipó a un defensor rival y la pelota ingresó después de pegar en el travesaño.