Pocho: “Pongamos por sobre todos los intereses a nuestra querida patria”

El precandidato a presidente del Partido Autonomista Nacional, José Antonio “Pocho” Romero Feris, cerró su campaña electoral con una intensa recorrida por su tierra natal, pasando por Paso de los Libres, Goya, Santa Lucía, Mercedes y Capital. Además recorrió varios medios radiales y televisivos.

“Hay que dejar de pelearnos por lo que hicimos y comenzar a pensar en propuestas para el futuro”, lanzó el precandidato, que además se reunió con estudiantes secundarios del Colegio Pío XI que lo entrevistaron para conocer sus propuestas.

Pocho se llevó el afectuoso saludo de Juan Cruz y sus compañeros de colegio que realizaban un trabajo escolar en el marco de su primera experiencia electoral, pues el domingo podrán votar ya que tienen 16 años.

Al ser consultado por los adolescentes sobre los demás candidatos, el ex gobernador respondió: “Son los mejores. No podría yo decirles otra cosa a ustedes ya que de lo contrario estaría yendo en contra de lo que vengo a proponer. Es hora de construir juntos la nación que soñamos, es momento de dejar de lado las peleas y mirar al futuro. Nosotros tenemos un proyecto de país que incluye a todos los argentinos, en el que todos ganan y no sólo unos pocos”.

Ya en un recorrida mediática, Pocho expresó: “Tenemos que convencernos de que el camino que recorrimos quizás no fue el mejor, pero ahora viene un año difícil para quien quiera que llegue al Gobierno”.

“Este partido es el más antiguo del país, pero también el más moderno porque hace tres meses recibimos la personería”, agregó.

“Estoy confiado porque mi obligación es bregar por los superiores intereses de los seres humanos de este país”, recalcó respecto de las expectativas de alcanzar el piso del 1,5 por ciento para competir en octubre.

“Vengo a reivindicar la política para alcanzar juntos el país que soñamos”, concluyó Romero Feris, que hoy estará con Mauro Viale y luego cerrará la campaña como invitado en una acto en una populosa comuna de la provincia de Buenos Aires.