Boca Unidos se prueba con For Ever

En el marco de su preparación para el próximo Torneo Federal A de fútbol, Boca Unidos afrontará hoy un encuentro amistoso frente a Chaco For Ever, que apunta al mismo objetivo. La actividad será a las 9.30 en el complejo Leoncio Benítez que tiene el conjunto correntino en el barrio 17 de Agosto.

De acuerdo a lo planificado, habrá dos partidos, pero con una duración de 60 minutos cada uno. Se especula que en el primero estarán los equipos alternativos y en el segundo será el turno de los titulares.

Para Boca Unidos será su primer amistoso después del partido que disputó el pasado 21 de julio frente a Racing Club por la Copa Argentina, donde el equipo correntino eliminó al actual campeón de la Superliga con tiros desde el punto del penal.

Luego del cotejo frente a la Academia, los jugadores de Boca Unidos retomaron los entrenamientos y solamente sumó minutos de fútbol formal entre los propios integrantes del plantel correntino.

El pasado sábado, el entrenador Daniel Teglia paró una formación principal con dos variantes respecto a los titulares que estuvieron frente a Racing: Gerardo Maciel y José Vizcarra por los lesionados Raúl “Pájaro” Benítez y Fabio Godoy.

Es decir que jugaron: José Aquino; Matías Espíndola, Rolando Ricardone, Ariel Morales, Leonardo Baroni; Maciel, Martín Ojeda, Martín Fabro, Gabriel Morales; Antonio “Tony” Medina y Vizcarra.

Para la práctica de fútbol de hoy no estarán disponibles los mencionados Benítez y Godoy, como tampoco Ignacio Valsangiacomo y Lautaro Larrasabal que se vienen recuperando de diferentes problemas físicos.

Mientras que las últimas incorporaciones que realizó Boca Unidos: el zaguero Ronald Huth y los delanteros Rodrigo Migone y Miguel Pabón, podrían ser parte del equipo alternativo para comenzar a sumar rodaje en la presente pretemporada.

Por el momento, Boca Unidos debutaría en el Federal A 2019-2020 el domingo 8 de septiembre, cuando en el marco de la segunda fecha visite, precisamente, a Chaco For Ever.

Sin embargo, el miércoles se confirmó que el partido contra Atlético Tucumán por la Copa Argentina fue postergado. Debía jugarse el 28 de agosto y ahora sería programado entre el 7 y 11 de septiembre.

Claro que de confirmarse el pedido hecho por la entidad tucumana, la presentación boquense en el Federal A también será modificada.