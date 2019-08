El barrio Doctor Montaña volvió a tener energía unas 20 horas después del incendio

Tras el feroz incendio que se registró en la Estación Transformadora (ET) Santa Catalina, cuyas llamas ocasionaron graves daños en las maquinarias, y el apagón que afectó a gran parte de la ciudad durante la jornada del miércoles, ayer se fue normalizando el aprovisionamiento energético: el barrio Doctor Montaña fue el más afectado y tras más de 20 horas de trabajos, los vecinos volvieron a tener electricidad durante la siesta, al igual que en los complejos del Esperanza y Santa Catalina. La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) debió trabajar durante la noche del miércoles y ayer para conectar equipos alternativos e ir devolviendo progresivamente el suministro en la zona Sureste de la Capital.

En las próximas horas la empresa nacional Transnea, encargada de la operatividad de la ET Santa Catalina, deberá informar las causas del siniestro que dañaron gravemente a las instalaciones ubicadas sobre la avenida Maipú. Desde la Dpec estimaron que el incendio se produjo por una falla en las protecciones del sistema eléctrico.

El incendio que afectó a las instalaciones de la ET Santa Catalina dejó sin energía eléctrica a una veintena de barrios de las zonas Sur y Este de la ciudad durante la tarde y la noche del miércoles, pero no fue hasta ayer a la siesta cuando las barriadas de Doctor Montaña, Esperanza y Santa Catalina volvieron a contar con aprovisionamiento eléctrico. Desde la Dpec informaron que durante la noche del miércoles y ayer debieron realizar diversos trabajos como la generación de una línea alternativa de 800 metros y la conexión con centros de distribución de otras partes de la ciudad para poder normalizar, aunque sea de manera provisoria, la energía en todos los complejos habitacionales afectados.

En diálogo radial, funcionarios de la Dpec ayer explicaron que el centro de distribución de energía N° 5 ubicado en la zona de Laguna Seca se encuentra trabajando con dos equipos de 4 MVA, que sirven como respaldo hasta tanto la ET Santa Catalina vuelva a funcionar con normalidad.

Según estimaron, los arreglos y la puesta en funcionamiento de la ET Santa Catalina podría demandar varias semanas a la firma Transnea, por lo que los barrios del Sureste de la ciudad continuarían siendo abastecidos mediante los sistemas de emergencia alternativos dispuestos por la Dpec.

Por otra parte, los vecinos del barrio Doctor Montaña manifestaron durante la jornada de ayer su malestar y preocupación ante la prolongada falta de energía eléctrica.

En tanto, la Dpec llevó a cabo no sólo una extensión de 800 metros de conexiones nuevas, sino también desplegaron durante la mañana maniobras y trabajos tendientes a restablecer las líneas de media tensión afectadas.