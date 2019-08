Macri y Vidal juntos en el cierre del bastión más difícil

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cerraron su campaña en la provincia de Buenos Aires, a tres días de las Paso, con discursos de fuerte respaldo mutuo y una apelación a la emoción: ambos lloraron.

El presidente eligió cerrar en Vicente López, distrito de la provincia donde se da la madre de todas las batallas electorales.

“Lo mejor que le pasó a esta provincia en los últimos 30 años fue María Eugenia Vidal. Esta mujer es fuerza, coraje, capacidad. Jamás duden del nivel de entrega de amor que tiene esta mujer por esta provincia.", comenzó Macri, emocionado. Y bromeó: “Tal vez estoy más sensible, porque es el día del gato”.

"Este domingo es muy importante. Se definen muchas cosas porque esta incertidumbre nos hace daño. Se define si seguimos hacia el futuro y volvemos al pasado. Se define si seguimos dando batalla al narcotráfico, a las mafias y a la corrupción", aseguró el presidente.

En el Centro Asturiano del partido bonaerense de Vicente López, Macri insistió en afirmar que el 11 de agosto "se define si seguimos integrándonos al mundo y cobrando vitalidad o volvemos a darle la espalda”.

“Cada voto cuenta porque cada voto dice 'no volvemos al pasado'. Porque el país que queremos está en el futuro no en el pasado, y cuando antes lo hagamos, antes lo vamos a lograr", aseveró.

Además, Macri agregó que "esto es sólo el comienzo" y destacó: "Si pudimos con el espantoso punto de partida que nos dejaron y con todo lo malo que pasó en el mundo, imaginemos lo que vamos a lograr con un poco de viento a favor”.