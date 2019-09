“Este es el envión anímico que necesitábamos”

El capitán de Gimnasia La Plata, Lucas Licht, reconoció ayer que la llegada de Diego Maradona como DT es “algo histórico” y aseguró que “es el envión anímico” que necesitaba el equipo para concretar victorias y sumar puntos en la tabla de promedios.

El experimentado lateral de 39 años, confeso simpatizante del Lobo, reconoció que el arribo del ex DT de la selección argentina a la conducción del equipo “para todos es algo inolvidable”, aunque remarcó que “en especial para los jugadores”.

Si bien aseguró que la disposición del plantel “siempre fue la misma” para el grupo de futbolistas del equipo platense “este es un golpe anímico para un plantel que, después de haber sumado sólo un punto de los 15 en juego, estaba muy golpeado”.

Licht sostuvo que “ningún equipo nos superó desde lo futbolístico” a la hora de hablar del funcionamiento, y explicó que “perdíamos como consecuencia de alguna desgracia, por un gol en contra como con Argentinos, o sobre la hora”, como con Colon de Santa Fe, un rival directo con el cual “no podés perder” en la lucha por los promedios.

“Pudimos haber sacado más puntos de los que tenemos, pero la realidad es que no supimos tener el mando del partido, y eso es correr en desventaja para levantar los partidos”, opinó el capitán del Lobo, a la hora de analizar el rendimiento.

En tanto, sobre esta nueva etapa y lo que se trabajó en el primer día bajo las ordenes del nuevo cuerpo técnico, manifestó que “hoy hicimos un táctico defensivo y me paré de tres, yo estoy dispuesto para jugar donde se me necesite”. “Donde me necesiten voy a tratar de cumplir. Yo quiero lo mejor para Gimnasia, si Diego o el ‘Gallego’ (Sebastián Méndez) ven mejor a otro, jugará el otro. Si les sirve que juegue yo mejor”, aseguró Licht.