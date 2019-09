Desde Apicc opinaron sobre los bonos

El referente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes, dijo a una radio local que el bono que anunció el Gobierno nacional para el sector privado “es muy difícil de pagar” y sostuvo que “sabemos que es una necesidad, pero hay bajo consumo y las ventas están caídas. Lo veo muy bien, pero hoy el empresariado va a tener que hacer un esfuerzo mayor”. El referente de Apicc agregó respecto al anuncio nacional que “no estuve en las conversaciones, no sé si Came estuvo representada, se había hablado en su momento, pero no quedó nada definido”. Por último, remarcó que “prometer a la gente y no poder cumplir es muy malo”.