Las exportaciones de origen provincial crecieron 24 por ciento en el primer semestre del año

Durante el primer semestre de 2019, las exportaciones de origen provincial crecieron 24,7 por ciento interanual, según un reciente informe del Indec. El trabajo señala que en dicho período, Corrientes comercializó al exterior más de 106 millones de dólares. Sobre un total nacional de 30.752 millones de dólares, la jurisdicción representa el 0,3 por ciento de la participación nacional.

En relación con las provincias vecinas del NEA, Corrientes fue la segunda con mayor aumento interanual. En primer lugar se ubica Chaco, con un incremento de 35,5 por ciento. La jurisdicción exportó por más de 225 millones de dólares en los primeros seis meses del año. Su participación nacional trepó al 0,7 por ciento.

No fue un buen semestre para Misiones. Las operaciones de comercio exterior alcanzaron los 212 millones de dólares, sin embargo, en términos interanuales, significaron una baja de 0,5 por ciento.

Integra el conjunto de diez provincias que registraron una reducción en todo el país. La caída más estrepitosa fue en Catamarca, la cual representó una disminución del 75,4 por ciento. En segundo lugar, se posicionó Río Negro, con una merma de 19 por ciento.

Formosa continúa siendo la provincia con menos participación en el total nacional. Representa el 0,1 por ciento. Con operaciones por más de 36 millones de dólares, durante el primer semestre, estas crecieron 12,5 por ciento en términos monetarios.

El NEA contabilizó más de 579 millones de dólares. Representa un crecimiento interanual de 17 por ciento y una participación nacional de 1,9 por ciento.

De acuerdo con el informe del Indec consultado por El Litoral, el Nordeste exportó principalmente productos primarios (53,3 por ciento), MOA (30,1 por ciento) y, en menor medida, MOI (15,5 por ciento) y combustibles y energía (1,1 por ciento). Los destinos más relevantes fueron Mercosur, Nafta, China y Unión Europea.

El crecimiento de las exportaciones regionales de los primeros seis meses de 2019 respecto de igual período del año anterior estuvieron impulsados principalmente por las regiones. La zona Pampeana, en particular, por los sectores oleaginoso, bovino y cerealero; Patagonia, por las exportaciones de gas natural, petróleo crudo y piedras y metales preciosos; y NEA, por los mayores despachos de cereales.

En el caso particular de Corrientes, las exportaciones representaron principalmente productos primarios, entre los que se destacaron el arroz y los cítricos, que significaron, respectivamente, 40,5 y 10,1 por ciento de las exportaciones de la provincia. Los principales destinos fueron Nafta, Unión Europea, Mercosur y Medio Oriente.