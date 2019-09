“Salió un partido perfecto”, valoró Scaloni

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, valoró que a sus dirigidos les “salió un partido perfecto” en la goleada del martes por la noche 4 a 0 sobre la representación de México, dirigida por Gerardo Martino, en la ciudad estadounidense de San Antonio.

“La realidad era que sabíamos cómo juega México, cómo se mueve utilizando la salida por los laterales, lo que supimos contrarrestar. Y después fuimos contundentes cuando atacamos, así que salió un partido perfecto”, fue el análisis rápido de la actuación del conjunto “albiceleste” que ofreció el entrenador en declaraciones a la prensa.

“En otras oportunidades jugamos con mucha gente en ataque y nos costó llegar a la definición. Pero esta vez que jugamos con cuatro volantes y un solo delantero se hicieron muchos goles. Por eso nada garantiza qué es lo mejor”, añadió el entrenador.

Scaloni concluyó con conceptos sobre la figura del partido, Lautaro Martínez, autor de tres tantos, de quien dijo: “Anduvo muy bien, aunque no llegó bien desde lo físico a este partido porque estaba con una molestia. Por eso lo reemplacé por Paulo Dybala para el segundo tiempo”.

Por su parte, el goleador de la noche, que se llevó la pelota del partido por su “hat trick”, no escondió su sentimiento del momento al reconocer estar “muy emocionado y feliz porque no siempre se hacen tres goles”. Leandro Paredes, de penal, completó la cuenta del ganador.

“La emoción es porque con mucho sacrificio pude llegar a esto. Solamente mi familia sabe de los sacrificios y el trabajo duro que me llevó lograr todo esto”, añadió el actual delantero del Inter, de Italia.

“Pero si fue duro llegar, es mucho más duro mantenerse en la selección, con jugadores de tan alto nivel en Europa. Por eso le agradezco a Scaloni, a su cuerpo técnico y a mis compañeros, por el todo el apoyo y confianza que me brindan a diario”, cerró con voz emocionada el ex goleador de Racing Club.