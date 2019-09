Agenda cargada con juegos de viernes a domingo

La Mesa Directiva de la Liga Correntina de Fútbol aprobó la programación para el fin de semana, correspondiente a la vigésima y decimonovena fecha de los torneos de Primera División A y B, y al certamen Femenino que completa su fase de grupos.

En la máxima categoría sobresale el clásico que sostendrán el sábado los viejos vecinos Cambá Cuá (líder absoluto del torneo) y Boca Unidos, el sábado a las 16 en la nueva casa del Aurirrojo en el barrio 17 de Agosto.

Por el ascenso, el puntero Empedrado jugará el domingo ante Sportivo Corrientes, a las 14 en el estadio de Huracán Corrientes.

La competencia femenina define a sus clasificadas a las Copas de Oro y Plata con juegos mañana, el sábado y domingo.

La grilla completa de partidos para el fin de semana indica lo siguiente:

Mañana

Cancha de Libertad

20.00 Popular B vs. Sacachispas (Femenino).

21.00 Dr. Montaña vs. Lipton B (Femenino -completan el juego pendiente de la segunda fecha-).

22.00 Robinson vs. Deportivo Empedrado (Femenino).

Sábado 14

Cancha de Sportivo Corrientes

14.00 Barrio Quilmes vs. Alvear (1ª B).

16.00 Curupay vs. Lipton (1ª A).

Cancha de Lipton

14.00 Quilmes vs. San Marcos (1ª A).

16.00 Rivadavia vs. Libertad (1ª A).

Cancha de Alvear

14.00 Villa Raquel vs. Soberanía (1ª B).

16.00 Alumni vs. Defensores de Torino (1ª B).

Cancha de San Luis del Palmar

16.00 Juventud Naciente vs. Independiente (1ª B).

Cancha de Boca Unidos

16.00 Boca Unidos vs. Cambá Cuá (1ª A).

Cancha de Huracán Corrientes

14.00 Talleres vs. Yaguareté (1ª B).

16.00 Huracán Corrientes vs. Deportivo Mandiyú (1ª A).

Cancha de Libertad

14.00 Dr. Montaña vs. Robinson (1ª B).

16.00 San Jorge vs. Mburucuyá (1ª A).

19.00 Popular A vs. Libertad (Femenino).

20.00 Curupay A vs. San Jorge (Femenino).

21.00 Deportivo Mandiyú vs. Sportivo Corrientes (Femenino).

22.00 Curupay B vs. Yaguareté (Femenino).

Domingo 15

Cancha de Ferroviario

14.00 Deportivo Empedrado vs. Sportivo Corrientes (1ª B).

16.00 Invico vs. Ferroviario (1ª A).

Cancha de Lipton

18.30 Quilmes vs. Dr. Montaña (Femenino).

19.30 Lipton B vs. Villa Raquel (Femenino).

20.30 Lipton A vs. Ferroviario (Femenino).