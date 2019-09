Apresaron a cuatreros en Libres e incautaron carne en Monte Caseros

En dos procedimientos concretados en Paso de los Libres y Monte Caseros, la Policía sorprendió a cuatreros en pleno traslado de carne vacuna procedente del abigeato e incautó unos 500 kilos de cortes que no se encontraban aptos para consumo humano.

El primero fue concretado por efectivos de la Policía Rural Priar de Paso de los Libres, luego de diversos trabajos investigativos en relación a un supuesto abigeato ocurrido en un campo ubicado en la Quinta Sección Ombucito.

Los uniformados lograron detener un vehículo con dos ocupantes, en cuyo interior hallaron distintos trozos presumiblemente de la faena, asimismo tras concretar un allanamiento lograron hallar otros cortes cárnicos y distintas cosas relacionadas al ilícito.

El ilícito se habría perpetrado alrededor de las 4.30, cuando un hombre se habría percatado de que personas de identidad desconocida, habrían ingresado en un campo denominado “Costa del Yatay” en la Quinta Sección Ombucito, lugar donde habrían sido faenados varios animales vacunos, categoría novillos.

En relación con ello iniciaron un arduo trabajo de investigación que los condujo hasta un sector de los barrios Las Flores, La Torcaza y zonas aledañas, donde alrededor de las 12.30 visualizaron a un automóvil Volkswagen Gol en el que circulaban dos personas, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga siendo alcanzados y demorados preventivamente.

Posteriormente y bajo las formalidades legales se inspeccionó el automóvil, hallando el interior del rodado siete bolsas de consorcio conteniendo diferentes piezas de carne, por lo que se procedió a la detención de los ocupantes, siendo identificados con el apellido Aldaves -mayor de edad-; y otro de alias “Nando”, de 19 años.

En casa de este último se concretó un allanamiento, donde además incautaron importantísimos elementos vinculados con la causa.

Se informó que del domicilio secuestraron diversos elementos presumiblemente para cometer el hecho delictivo como cueros, lazos, chairas, cuchillos, una bolsa con trozos de carne.

Caseros

Por otro lado, en Monte Caseros secuestraron unos 500 kilos de carne no apta para consumo humano. Trabajó personal policial de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, en forma conjunta con personal del Ministerio de Producción Animal, gracias a la labor desplegada dentro del contexto del Plan Integral de Seguridad Vial y Prevención del Abigeato y Control Masivo de Carnicerías.

En un procedimiento realizado en la jornada de ayer, incautaron un total de 500 kilos de carne vacuna, además de embutidos varios, los cuales no se encontraban aptos para el consumo humano.

Aseguran que no contaban con los sellos veterinarios correspondientes y, además, obviando las medidas sanitarias y bromatológicas.

El procedimiento lo llevaron a cabo en la localidad de Monte Caseros, en diferentes carnicerías.

Posteriormente, se realizó la desnaturalización mediante la incineración de la carne mencionada previamente.