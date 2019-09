Ordenan tratamiento psiquiátrico para el menor que violó a su hermana discapacitada

El adolescente de 16 años aprehendido en Esquina acusado de violar a su hermana discapacitada, se halla por estas horas bajo tratamiento psicológico, atento a que confesó haber actuado bajo los efectos de las drogas.

En tal sentido el asesor de Menores e Incapaces de Esquina, Juan Ramírez, señaló que el chico de 16 años quien fue denunciado por abusar de su hermana con discapacidad sigue demorado en la Comisaría de la Mujer y el Menor.

Afirmó que le realizarán un tratamiento psiquiátrico y mencionó que tiene problemas de adicción, en tanto que además generaba reiteradas situaciones de violencia en su hogar, explicó ayer ante Fm Radio Dos.

Respecto de la joven abusada, describió que también está con acompañamiento psicológico.

Menor

En otro orden de cosas relató que “el viernes 6 de septiembre, cerca de las 22.30, me comunican desde la Comisaría de la Mujer y el Niño que se presentó un menor aduciendo que cometió un abuso sexual en perjuicio de su hermana y que venía a entregarse”.

Además, Ramírez añadió que “hablamos con la madre, interiorizándose de la situación. La señora no entendió lo que le estaba pasando, se hicieron actuaciones de oficio, porque el médico no se encontraba para hacer exámenes ginecológicos y tampoco al joven podrían hacerle en ese momento los exámenes toxicológicos”.

Le consultaron cómo continuó el procedimiento policial, y detalló que “a la mañana siguiente se acercó la mamá para hacer la denuncia correspondiente, por lo que el menor quedó alojado en la Comisaría Primera”.

En relación con esta situación el Asesor de Menores e Incapaces de Esquina, destacó que “el menor manifestó estar bajo los efectos de las drogas”.

En ese mismo sentido, de la relación familiar interna, el abogado mencionó que “la señora nos dijo que tuvieron una fuerte discusión al mediodía, lo mandó a la calle a su hijo porque hubo situaciones de violencia anteriormente”.

En cuanto al estado de salud de la joven abusada, Ramírez, señaló que “tiene una discapacidad motriz y mental, se dispuso acompañamiento de los psicólogos del municipio, se la examinó y volvió a su casa”.

Por último afirmó que “se están acelerando los tiempos para que la psiquiatra infantil confirme al señor juez, para que este disponga un tratamiento psiquiátrico para el menor y que quede internado en algún centro, por ahora está demorado en la Comisaría”.