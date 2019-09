“Sería importante arrancar con el pie derecho en casa”, dijo Lluy

Brian Lluy fue la última incorporación de Boca Unidos de cara a la temporada 2019/20 del torneo Federal A. Pese a contar con pocos días de entrenamiento con el plantel, el técnico Daniel Teglia confió en el ex Quilmes para que ocupe ante For Ever el lugar del lesionado Matías Espíndola.

“En lo personal estoy contento de arrancar de esta forma, porque me sentí muy bien, sobre todo porque llevo menos de una semana entrenando con los chicos, a quienes agradezco la forma en que me recibieron y cómo me tratan, adentro y afuera de la cancha”, señaló el futbolista pergaminense.

Lluy jugó el martes como “doble cinco”, junto a Martín Ojeda en la mitad de la cancha, y cumplió con el trabajo asignado, ya sea ayudando en la contención como proyectándose por sorpresa hacia el área rival, a pesar de que está acostumbrado a jugar como defensor o mediocampista por derecha.

“La verdad es que me sentí cómodo, hacía mucho tiempo que no jugaba en esa posición, y es un lugar que me gusta porque llego al área y estoy más en contacto con la pelota”, expresó acerca de la ubicación que ocupó en la mitad de la cancha.

Más allá de lo personal, Lluy dijo que “en lo grupal me voy caliente porque creo que merecimos un poquito más. El equipo jugó bien por momentos, creo que tuvimos las jugadas más claras, si se quiere. Pero esto es fútbol, arrancamos en una cancha complicada, de visitante, donde siempre sirve sumar”.

“Me parece que fuimos superiores, el equipo jugó bien, tuvo las situaciones más claras y eso es lo que rescatamos”, analizó el jugador que también tuvo un paso por Racing Club.

Ante Atlético Tucumán, Boca Unidos sufrió la lesión de Espíndola y Medina, a lo que se sumó Allocco ante For Ever. “Por suerte tenemos un plantel largo, con muchos recambios de jerarquía que en cualquier momento pueden entrar y marcar una diferencia, y eso es importantísimo en un torneo largo”, consideró Lluy.

Por último, el futbolista indicó que “ahora tenemos la posibilidad de jugar el domingo en una cancha grande, linda, sobre todo con nuestra gente, por lo que sería importante arrancar con el pie derecho en casa, ganar y reafirmar lo que se hizo ante For Ever”.

El plantel de Boca Unidos regresó ayer a los entrenamientos después de la presentación en Resistencia. Esta tarde, el entrenador Daniel Teglia comenzará a definir la formación que recibirá el domingo 15, desde las 16, a Crucero del Norte por la tercera fecha de la zona A del Torneo Federal A.