Liberales, a la acción

La situación del país exige prudencia y moderación, y también sincera autocrítica para lograr el mayor respaldo a medidas que tranquilicen el mercado, mantengan el valor del peso y contengan la inflación bajo control razonable. Está en juego la delicada situación de muchos que no están bien económicamente. Los planteos extremos y las controversias sin control son suicidas para el país.

Los problemas que tenemos son fundamentalmente fruto de los desmanejos de los años kirchneristas, que la actual gestión no ha podido superar en muchos casos, incluso por errores propios. La situación actual se ha agravado después de los resultados negativos de las Paso del 11 de agosto, que recogen justificados temores de volver atrás.

En el corto tiempo que resta hasta las elecciones del 27 de octubre, los liberales que suscribimos el presente documento comprometemos nuestra acción para defender la vigencia de la Constitución Nacional, el Estado de Derecho, la república, las libertades fundamentales, el derecho de propiedad, la tolerancia a las ideas ajenas, la generación de trabajo y la superación de la pobreza. Y en ese clima, buscar entre el mayor número las mejores alternativas para superar la crisis en que estamos inmersos. Los problemas de hoy no se solucionan volviendo al pasado, el de movilizaciones y cortes de calles, huelgas políticas, reformas agrarias, copamientos de centros comerciales, corrupción y narcotráfico sin control, mentiras regimentadas, intolerancia y ataque a la libertad. Los problemas se agravarán considerablemente.

Todos los hombres, mujeres y jóvenes debemos trabajar sin cálculos para Macri-Pichetto, superando cualquier diferencia o pequeñez, que debilitan la defensa de valores fundamentales. Ese es el camino y debemos recorrerlo todos los que así pensamos.

Firman la misiva: Ricardo G. Leconte, Nieve Gauna de Garay, Sergio Desimoni, Eulogio Márquez, Ricardo “Caito” Leconte, Noni Díaz Colodrero de Martínez Soler, Mario Branca, Gustavo Alvarez, María Nieve Garay, Andrés Cristaldo, Estela Robaina, Marcelo Nocetti, Cristian Ramires, y otros.