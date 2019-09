Superclásico en la primera fecha del femenino

El superclásico entre Boca y River del primer campeonato profesional de fútbol femenino del país se jugará en la primera fecha, el 21 de septiembre, de acuerdo al sorteo realizado ayer en la Asociación del Fútbol Argentino en el predio que posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Boca será local en ese partido y la primera fecha del torneo de Primera División del fútbol femenino

se completará con Platense–Racing, Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid)-El Porvenir, Villa San Carlos-Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata-Huracán, Lanús-San Lorenzo, UAI Urquiza-Independiente y Estudiantes de La Plata-Defensores de Belgrano. Tendrá fecha libre Excursionistas.

La fase competencia se disputará entre los 17 equipos de Primera División en una sola rueda.

Los primeros ocho irán a la Fase Campeonato y los nueve restantes a la Fase Permanencia, de los cuales los tres últimos perderán la categoría.

El presidente de la AFA Claudio Tapia dijo que “este torneo va a ser muy apasionante, que va a ir acompañado de una reserva semi-profesional de jugadoras de hasta 20 años; y además las categorías Sub 15 y Sub 17 van a dar la posibilidad de seguir creciendo”.

“Hoy es un día muy especial para la Asociación del Fútbol Argentino. Tenemos el primer torneo profesional femenino en el fútbol argentino. Estamos muy felices de estar acá en la presentación”, señaló Tapia.

“Renovamos el compromiso con el fútbol femenino. No sólo logramos una competencia digna, sino que queremos seguir creciendo porque queremos que Argentina recupere los lugares deportivos de privilegio que siempre tuvo”, amplió.