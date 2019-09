Chaco-Corrientes: el servicio seguirá reducido hasta el lunes

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco confirmaron que el paro de colectivos, que comenzó ayer a partir la medianoche, continuará “hasta el lunes”, ya que aún no se abonó a los empleados el monto adeudado.

Los trabajadores reclaman el pago del 20% correspondiente al mes de junio y una diferencia del 50% pendiente de julio, lo que suma $10.500 por trabajador.

Por este motivo, la empresa Ataco Norte no prestará el servicio interprovincial, quedando solamente Ersa para realizar el recorrido afectado por la medida de fuerza. En tanto, la UTA decidió continuar con la medida hasta el lunes 16, por lo que los coches de la empresa Ataco Norte no circularán hasta que se revierta la situación.