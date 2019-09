Judiciales continuarán gestiones por una nueva recomposición

Representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) continuarán con las gestiones por una nueva recomposición salarial en las próximas semanas, según informaron a El Litoral. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) había otorgado un incremento del 10 por ciento en dos tramos, pero el sindicato había solicitado un aumento del 20 por ciento.

“Vamos a volver a insistir una vez que se efectivice esta recomposición”, manifestó a El Litoral el secretario general de Sitraj, Telmo Fernández. A fines de agosto, por acuerdo extraordinario Nº 6/19, la Corte provincial dispuso un incremento salarial del 10 por ciento para toda la planta administrativa, de maestranza y servicios, y magistrados y funcionarios. El aumento se abonará en dos tramos, tal lo previsto: uno de 5 por ciento a cobrar en el mes de septiembre, y el 5 por ciento restante en noviembre.

No obstante, desde la entidad gremial señalaron que solicitarán un aumento superior al 10 por ciento, otorgado por el STJ. “Puede ser del 10 por ciento que quedó pendiente o mayor, según la escala de precios”, indicó el secretario general.

Para ello, como es habitual, una vez que se efectivice el aumento pedirán una nueva audiencia con el presidente del STJ, Eduardo Rey Vázquez, a los fines de comunicar la inquietud del sector.

Por otra parte, desde el Sitraj expresaron que no “les consta que se haya formalizado un pedido de refuerzo de partidas del STJ al Ejecutivo”. Al menos, no en los papeles, según indicaron a este medio desde el gremio.